Uomini e Donne oggi: Gemma sfida Nicole e Pamela Barretta per Maurizio

Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 9 febbraio: Gemma Galgani sfida Pamela Barretta e Nicole per Maurizio Guerci.

Gemma Galgani torna protagonista di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi. La dama di Torino continua a chiedere un confronto con Maurizio Guerci. Nonostante la storia con il cavaliere cinquantenne sia finita da tempo, la dama di Torino continua a chiedere confronti con Maurizio il quale, tuttavia, considera ormai chiusa la storia con la Galgani e sta conoscendo altre dame.

Nella puntata di Uomini e Donne oggi, come svelano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, sarà la protagonista di un confronto con Pamela Barretta e Nicole a cui Maurizio ha chiesto il numero di telefono.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 9 febbraio: confronto tra Gemma, Pamela Barretta e Nicole

Come svelano le talpe del Vicolo delle News, la puntata di Uomini e Donne di oggi, comincerà con Gemma Galgani. La dama di Torino arriva in studio vestita primaverile e decisa ad avere un atteggiamento più leggero mettendosi a confronto con Pamela Barretta e Nicole. Pamela è tornata nel parterre del trono over dopo essere tornata single. Il suo ritorno ha attirato subito le attenzioni di Maurizio che, già nella scorsa puntata, non ha nascosto il proprio interesse nei confronti di Pamela.

Nella puntata di oggi, Gemma chiede a Maurizio come ha potuto chiedere il numero di telefono a due donne molto più giovani di lei. La discussione va avanti e, come accaduto in precedenza, il discorso si chiude.

Si passa nuovamente ad Armando Incarnato che torna a parlare della sua conoscenza con Nicole svelando la verità sulla loro frequentazione. Armando accusa Nicole di essere “falsa” perchè non racconta la verità sul loro rapporto. La dama ha parlato di “carinerie”, ma il cavaliere napoletano parla di “carinerie” svelando anche di essere salito una volta in camera anche se, poi, non è successo niente.

Si passa così all’altro Maurizio, il cavaliere che successivamente sarà smascherato da Maria De Filippi. Oltre ad uscire con Gemma, Maurizio sta uscendo anche con Maria con cui ci sarebbe solo una conoscenza.