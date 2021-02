Anticipazioni Uomini e Donne oggi, Armando furioso: Maria gli dice la verità

Uomini e Donne oggi servirà un colpo di scena per il bel cavaliere partenopeo Armando Incarnato che verrà messo faccia a faccia con la realtà dei fatti, ma non solo. La tronista Sophie Codegoni è pronta a chiedere scusa ad uno dei suoi corteggiatori.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca. In modo tale da poter iniziare questa settimana nel migliore dei modi. A che cosa assisteranno oggi i telespettatori di canale 5? Al centro dello studio ci saranno Nicole e Carlo. I due proseguono la loro conoscenza ed ammettono di essere davvero molto presi l’uno dall’altra, purtroppo però c’è un problema in quanto lui per lavoro viaggia spesso per Miami e non sanno se in futuro saranno in grado di gestire il tutto, visto la distanza non è di certo poca.

A questo punto interverrà Armando Incarnato, che non riesce a spiegarsi come mai la dama dopo che si sarebbe lasciata andare ad abbracci e tenerezze con lui rivela di essere molto presa da un altro uomo, ma non solo. Il cavaliere afferma che la dama, durante il corso della settimana, gli avrebbe inviato un messaggio in cui gli dice che non può proseguire la loro conoscenza in quanto ritiene che lui sia un “personaggio”.

A questo punto prende la parola la padrona di casa, Maria De Filippi, che aiuterà Nicole, che è stata accusata di prendere in giro tutti da un ex cavaliere, a precisare quello che prova per Armando in quanto lei aveva già spiegato tutti agli autori dicendo che per lui prova soltanto un’attrazione fisica e che non potrebbe mai andare oltre.

Armando viene a conoscenza, quindi, della realtà dei fatti e sceglie di chiudere ogni rapporto con la dama, ma attenzioni perché le anticipazioni di Uomini e Donne dell’8 febbraio non finiscono di certo qui.

Uomini e Donne 8 febbraio: Sophie Codegoni chiede scusa a Matteo

Dopo lo spazio dedicato ai protagonisti del Trono Over, si passa a quelli del Trono Classico. Al centro dello studio ci sarà Sophie Codegoni che dopo aver ammesso una scomoda verità dovrà fare i conti con i suoi due corteggiatori.

Si inizia con Matteo Ranieri, la tronista è pronta a fare un passo indietro e a chiedergli scusa per l’atteggiamento avuto con lui durante la scorsa puntata. In quanto lo ha lasciato da solo al centro dello studio per avere un chiarimento con Giorgio. Matteo accetta le scuse ed anche i complimenti, in quanto lei gli confida di trovarlo molto bello e lui ammette di essersi vestito da meccanico in quanto ha avuto alcuni problemi con l’auto.

Poco dopo in studio viene mostrato il chiarimento tra Sophie e Giorgio e a tutti i presenti in studio appare chiaro come il sole che tra i due ci sia una forte attrazione e per la prima volta vedono nella tronista una certa preferenza tra loro che non avevano mai notato prima.

