Uomini e Donne oggi, Sophie ammette una scomoda verità: lui abbandona

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, 25 gennaio, vedono la tronista Sophie Codegoni al centro dello studio pronta a raccontare una scomoda verità.

Uomini e Donne è pronto ad iniziare una nuova settimana di messa in onda nella speranza di poter alleviare, per quanto possibile, questo lunedì ai suoi fedeli telespettatori. La puntata trasmessa oggi mostrerà al centro dello studio la giovane Sophie Codegoni. La tronista con il proseguire del suo percorso sembra avere tutt’altro che le idee chiare, anzi.

Dopo aver fatto spegnere le telecamere per baciare Giorgio, quando quest’ultimo arriva in studio succede davvero l’impensabile. Maria De Filippi mostrerà la loro esterna e sarà tutt’altro che rose e fiori. I due dopo il bacio proibito non fanno altro che litigare, lei arriva sul luogo dell’appuntamento nervosa perché lui non l’ha risposta in settimana e in studio l’atmosfera è tutt’altro che tranquilla.

Quando lui raggiungere il parterre per avere un nuovo confronto con la tronista, continuano a litigare fin quando lei non rivela una scomoda verità. Quale? Sophie gli confida che durante il loro bacio non ha provato nemmeno il minimo trasporto. Tant’è che se la stessa situazione fosse capitata nella vita reale, senza addetti ai lavori e senza telecamere, lei non si sarebbe lasciata andare a qualcosa di più anzi, avrebbe stoppato immediatamente il tutto.

Giorgio, come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne del 25 gennaio, non reagirà affatto bene, prendendo a sua volta una drastica decisione.

Anticipazioni Uomini e Donne 25 gennaio: è scontro tra Sophie e Giorgio

Giorgio, dopo la rivelazione di Sophie, sceglierà di abbandonare lo studio in quanto non ha più alcuna intenzione di continuare con la sua conoscenza visto che dopo un momento così bello e romantico come il bacio i due non hanno fatto altro che litigare, con l’aggiunta di lei che gli rivela di non aver provato nulla di fronte al loro riavvicinamento.

Sophie ci resterà male e rimarrà piuttosto spiazzata, che forse quella confessione sia stata fatta soltanto per avere una reazione da parte del suo corteggiatore? Matteo, che riceverà una sonora batosta nelle prossime puntate, è “felice” della situazione che si ritrova davanti, convinto di non avere alcuna competizione di fronte a sé, essendo rimasto l’unico corteggiatore di lei, e di non avere problemi nel conquistarla.

Maria De Filippi gli farà aprire gli occhi, facendogli notare che “vincere” in questo modo non gli porterà nulla di buono. In quanto lei non lo avrebbe scelto perché realmente interessata alla sua persona, ma è perché è soltanto l’unica opzione che l’è rimasta. Lui ragiona e comprende che effettivamente la padrona di casa non ha tutti i torti e per questo motivo è pronto a scendere ancora una volta in campo nella speranza di avere tutte le attenzioni della tronista per sé. Ci riuscirà? Intanto in studio una piccola parte di questo spezzone sembra essere rivolta ai protagonisti del Trono Over. Chi?

Riccardo e Roberta. I due non sembrano essere usciti illesi dall’arrivo di Ida Platano all’interno della trasmissione, in quanto il suo chiarimento – scontro ha scombussolato gli animi e non poco all’interno della coppia che ancora una volta stava provando a far funzionare la loro conoscenza. I due arriveranno purtroppo ad un punto di non ritorno capendo che in realtà non sono fatti per stare insieme? Staremo a vedere, ma anche le successive anticipazioni, quelle relative alle nuove registrazioni, non sembrano promettere nulla di buono.

Beatrice non si presente in esterna, Chiara in lacrime e nuovi pretendenti per Lucrezia… Per rivedere la puntata di oggi, cliccate QUI 😎 #UominieDonnehttps://t.co/rJheVu1hB4 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 22, 2021

Uomini e Donne oggi è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani, come sempre alle 14:45 su canale 5. E i colpi di scena restano sempre all’ordine del giorno.