Uomini e Donne, dama smascherata dal suo ex: “Partecipa solo per il cachet”

Una dama di Uomini e Donne è stata smascherata dal suo ex, in quanto avrebbe preso in giro la redazione di Maria De Filippi partecipando al programma da impegnata per poi lasciare l’uomo che stava frequentando.

I protagonisti di Uomini e Donne scelgono di mettersi in gioco nel programma nella speranza di poter trovare l’amore della propria vita. In tanti, infatti, sono riusciti a realizzare questo obiettivo, mettendo su bellissime famiglie. Altri purtroppo non ci sono riusciti mentre altri ancora hanno scelto di approdare negli studi Elios di Roma con l’unico scopo di ottenere una maggiore visibilità, visto che il programma è uno dei più visti e amati dal pubblico del piccolo schermo.

Questo purtroppo sembrerebbe essere il caso di Nicole Vinti, la dama che da qualche tempo è entrata a far parte del Trono Over. Lei aveva iniziato una conoscenza con Armando Incarnato, conoscenza che non è andata come lui sperava ed era stato criticato anche da Gianni Sperti. In quanto l’opinionista era convinto che la donna fosse ad un livello un po’ troppo alto per il cavaliere, ma le cose non sarebbero proprio così. A svelare questo retroscena è stato un ex partecipante del programma che ha l’ha frequentata qualche settimana fa proprio mentre lei era nel parterre.

Stiamo parlando di Alfonso Barone che ha preso parte al programma durante l’edizione 2017/2018 e che aveva scelto di corteggiare, in quel periodo, Barbara De Santi e Valentina Autiero, ma che abbandonò il programma per costruire al di fuori delle telecamere una relazione con un’altra dama.

Alfonso ha smascherato Nicole Vinti di Uomini e Donne ai microfoni di Isa e Chia, rivelando che la donna lo stava frequentando durante la sua permanenza nel programma, lei fa tutt’ora parte del parterre, rivelandogli che partecipava soltanto per avere una maggiore visibilità e prestigio da portare al suo lavoro in modo tale da aumentare il cachet da proporre per i suoi corsi di formazione.

Nicole Vinti di Uomini e Donne ha preso in giro tutti? Parla Alfonso Barone

Nicole sta conoscendo Armando e Carlo! Voi con chi la vedreste meglio? #UominieDonne pic.twitter.com/dGFlOWe14S — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 29, 2021

Alfonso Barone, ai microfoni di Isa e Chia, ha raccontato come sarebbero andate le cose passando anche una foto che li ritrae insieme e garantendo di avere il video di cui parla durante la sua testimonianza. Ecco che cosa ha dichiarato al portale:

“Ho avuto modo di conoscere Nicole durante i primi giorni di dicembre. Lei mi ha scritto su Instagram e tra noi è subito nata una bella conoscenza, che è stata seguita da un’assidua frequentazione al telefono seguita da tante videochiamate. Abbiamo provato davvero delle forti emozioni. Emozioni che in tutta onestà oggi sono difficili da provare“ ha raccontato. “Dopo il periodo di Natale, mi ha raccontato di essere stata contattata dalla redazione di Uomini e Donne. Io le avevo consigliato di soprassedere, in quanto avendo già preso io parte al programma non la vedevo molto in linea con le dinamiche dello studio, ma lei insisteva così ho preferito farmi da parte dicendole che una volta terminata la sua avventura se fossi stato ancora disponibile ci sarei stato lei” ha proseguito.

“Lei in modo reiterato mi ha invitato a stare con lei, facendomi la promessa che sarebbe andata nel programma soltanto per una puntata in modo tale da poter aumentare il suo lavoro e la sua clientela e il cachet per essere chiamata a condurre corsi di formazione sulla sua attività di impresa. In seguito si è presentata alla registrazione del programma e mi ha inoltrato un video risalente al 4 gennaio, lo posseggo ancora, e mi ha chiesto di raggiungerla a Roma. Siccome sono una persona corretta, però, non ho accettato il suo invito ma ero convinto che lei avrebbe abbandonato il programma dopo poco”

“Abbiamo deciso di vederci a Milano, rispettivamente dal 9 all’11 gennaio, abbiamo soggiornato presso l’Hotel Hilton. Quella sera mi ha anche invitato a casa di alcuni siamo amici e poi siamo tornati in hotel dove abbiamo trascorso diverso in tempo in stanza ma preferisco non scendere nei dettagli perché nonostante siamo due persone adulte mi reputo comunque un gentiluomo. Il giorno mi ha invitato con altri suoi amici. Ci siamo presi un caffè e ci siamo salutati nel pomeriggio che lei aveva un appuntamento di lavoro. Ci siamo risentiti il lunedì seguente e mi ha chiesto in maniera insistente di entrare nel programma per corteggiarla perchè non c’erano uomini adatti a lei ed era presa soltanto da me”.

“Lei provava questi forti sentimenti nei miei confronti, così sbandierati che mi hanno indotto a crederla e a volermi illudere che fosse proprio lei la donna della mia vita, ma tuttavia le ho detto che non sarei mai sceso a compromessi in quanto non fanno parte della mia eduzione” ha spiegato, rivelando che dopo quest’episodio lei sarebbe completamente sparita dalla sua vita. “Sono davvero incredulo e dispiaciuto di fronte a quanto è successo tra noi. Voglio far capire, con queste mie parole, che non esistono soltanto uomini che si comportano così ma anche delle donne che con maggiore leggerezza si studiano tutti i loro scopi. C’è la speranza da parte mia di voler evitare ad altri uomini, pur vissuti e con esperienza come me, di cascarci perché ancora capaci di provare dei forti sentimenti e di credere nell’amore vero”.

INTERVISTE ESCLUSIVE a Giancarlo e Maurizio, Nicole racconta del suo rapporto con Armando e Carlo, tutta la verità sul matrimonio di Alberto e Speranza e molto altro ancora sul nuovo numero di #UominieDonneMagazine da OGGI in edicola 🗞️😎 #UominieDonne pic.twitter.com/doUHYailyW — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 5, 2021

Nicole Vinti di Uomini e Donne non ha ancora replicato di fronte a queste forti dichiarazioni, ma come reagirà? E soprattutto la redazione e Maria De Filippi sceglieranno di avere un confronto in puntate per verificare se quanto raccontato dal cavaliere corrisponde alla realtà dei fatti? Staremo a vedere, ma sicuramente quando affermato da Alfonso Barone non passerà di certo inosservato.