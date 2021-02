Grave lutto per Povia, si è spento suo padre: “Non ti dico riposa in pace”

Povia, noto cantante, ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver subito un grave lutto: è venuto a mancare suo padre.

Povia è sicuramente uno degli artisti nostrani ad aver maggiormente diviso il pubblico del piccolo schermo, e della musica, attraverso le sue dichiarazioni. Venuto al successo grazie a pezzi come “Quando i bambini fanno oh” e “Vorrei avere il becco”, l’artista non ha di certo bisogno di presentazioni e durante le scorse ore ha lasciato, come al suo solito, gli utenti del web senza parole e questa volte le sue esternazioni nulla hanno a che fanno con quanto accaduto in quanto ha annunciato la scomparsa di suo padre.

Il cantante ha annunciato la perdita subita attraverso il suo profilo Instagram, allegando alle tristi parole uno scatto che lo ritrae da bambino in compagnia di suo padre, che si è spento all’età di 88 anni. Le cause della sua scomparsa purtroppo sono ignote, in quanto l’artista più che aggiornare i suoi fedeli sostenitori su come suo padre ha lasciato questo mondo, ha preferito concentrarsi su quanto di buono gli ha lasciato, annunciando di non volergli augurare di riposare in pace in quanto lui è sempre stato troppo avanti con il suo pensiero che certe parole sembrerebbero quasi risuonare in maniera superflua e ritondante.

Il grave lutto di Povia ha lasciato senza parole tutti i suoi fedeli sostenitori e questo è il messaggio che ha scelto di comporre per dare un ultimo saluto all’uomo che lo ha cresciuto e lo ha amato più di ogni altra cosa al mondo.

Povia ricorda suo padre dopo la scomparsa: “Era troppo avanti”

Giuseppe Povia, come anticipato, qualche ora ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori della scomparsa di suo padre, che oltre ad avergli donato tutto il suo amore lo ha sempre sostenuto durante il suo percorso artistico.

“Ti dico ciao papà, sei stato un grande“ ha esordito con queste parole il cantante sul suo profilo Instagram, che non molto tempo fa aveva indignato il popolo della rete attraverso alcune dichiarazioni rilasciate da Caterina Balivo. “Tu mi hai insegnato che cos’è l’ironia ed ad essere sempre schietti e la voglia di fare cose” ha proseguito. “Ricordo ancora che quando vinsi il mio primo Sanremo tutti mi chiesero chi fosse il mio idolo ed io senza esitare un solo istante ho risposto che il mio idolo eri tu“ ha proseguito con il suo messaggio di addio.

“Non voglio scriverti di riposare in pace perché tu eri solito dirmi che nella vita eterna non ci si riposa mai, ma piuttosto si gode a pieno la gioia nella luce, tu eri uno troppo avanti” ha poi concluso emozionato. “Io resterò sempre il tuo bambino che con le dita in bocca tu tenevi stretto a te” ha aggiunto. “Eri un uomo troppo buono. Ti auguro buon paradiso papà“

E’ morto il papà di Povia e l’annuncio del cantante, come anticipato, ha lasciato tutti senza parole.