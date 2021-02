Mancano pochi giorni a San Valentino e molte di noi non sanno ancora come vestirsi. Ecco di seguito alcune idee per essere al top nella festa degli innamorati.

Crisi a parte, si possono trovare capi per tutte le tasche o, nel migliore dei casi, farsi regalare uno di questi scintillanti oggetti che potrebbero tranquillamente far parte della vostra wishlist. Sì, la micro bag di Valentino Garavani (980 euro) nella prima immagine è stupenda sia per la pelle azzurra – portabile quindi da mattino a sera – che per le inconfondibili borchie che da anni rendono la linea Rockstud una tra le più vendute. Vediamo ora alcuni outfit per apparire favolose.

Borse, scarpe, abiti, occhiali da sole da sfoggiare a San Valentino

Sarebbero un ottimo regalo i sandali scontati a 298 euro di Saint Laurent. La punta quadrata ed il tacco ad ago dritto li rendono in linea con le maggiori tendenze del momento, il cinturino alla caviglia lascia intendere comodità proprio come l’altezza del tacco (9 cm). Altra idea, dello stesso brand, sono i romantici occhiali da sole con lenti grigie a forma di cuore, montatura in acetato, scontati a 215,99 euro.

Scendendo di prezzo, si garantisce una bella figura con l’abito elegante in pizzo Shein che, come sempre, è decisamente conveniente. Costa infatti solo 25 euro ed è disponibile in tre varianti di colore (oltre al nero della foto seguente, anche in bianco e bordeaux). Nelle recensioni alcune clienti abbiano sottolineato che sia più corto di quanto immaginassero quindi fate attenzione nella scelta della taglia.

Se associate il giorno di San Valentino al colore rosso allora l’abito Self-Portrait potrebbe essere la soluzione migliore. Sensuale quanto basta, vista la lavorazione del pizzo, ha una sottoveste interna, chiusura a zip sulla schiena e vestibilità aderente. Attualmente è scontato del 60% e si trova in vendita a 152 euro.

La scelta per l’outfit di domenica 14 febbraio è ampia ma l’unica cosa che conti davvero è aver la possibilità di festeggiare con chi si ama, tutto il resto passa in secondo piano. Certo è che esser ancor più belle del solito è un regalo che facciamo in primis a noi stesse quindi via con lo shopping!

Silvia Zanchi