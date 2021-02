Myriam Catania e Mario Ermito hanno un flirt? Lui rompe il silenzio e fa chiarezza

Myriam Catania e Mario Ermito hanno avuto un flirt dietro le quinte del Grande Fratello Vip? Lui, intervistato da Fanpage, ha fatto chiarezza sul gossip che lo vede protagonista.

Myriam Catania si è ritrovata al centro della cronaca rosa in quanto sul portale Giornalettismo è stata lanciata la notizia che la vedrebbe aver avuto un flirt con Mario Ermito dietro le quinte del GF Vip.

Fin qui nulla di male, peccato che l’attrice e doppiatrice abbia un compagno ed un bambino e per questo motivo nel giro di pochi minuti si è ritrovata al centro del gossip. Raggiunto dai microfoni di Fanpage, però, Mario ha provato a fare chiarezza su questa questione che nel giro di pochissimo tempo ha fatto il giro del web.

Ermito ci ha tenuto a chiarire che quanto trapelato in rete non corrisponde in alcun modo alla realtà dei fatti, in quanto tra lui e Myriam non ci sarebbe assolutamente nulla se non una bellissima amicizia e chiede, con giusta causa, di fare attenzione a determinati gossip che possono causare non pochi problemi all’interno della vita dei suoi protagonisti, visto che la Catania ha una famiglia.

Mario Ermito ha smentito il flirt con Myriam Catania, raccontando che tra loro c’è soltanto un’amicizia e niente di più.

Mario Ermito smentisce il flirt con Myriam Catania: “Bisogna stare attenti”

Mario Ermito, come anticipato, ci ha tenuto a precisare che tra lui e Myriam Catania non c’è assolutamente nulla e che si sono avvicinati semplicemente perché condividono lo stesso lavoro ed ha ritenuto utile ricevere preziosi consigli da lei, visto che ha una carriera di tutto rispetto sul piccolo e grande schermo.

“Il flirt tra lei e me non esiste. E’ tutto assolutamente finto” ha precisato l’ex concorrente facendo subito dopo riferimento anche al presunto legame con Giacomo Urtis, che ha portato ad una diffida a Francesca Cipriani. “Mi stanno attribuendo relazioni e flirt a destra e a manca. Myriam, tra l’altro, ha un compagno e prima di mettere in giro certi gossip si dovrebbe ponderare bene tutta la situazione perché certe cose rischiano di mettere in difficoltà lei“ ha spiegato.

“In tutta onestà, quando ho letto la notizia mi sono fatto una risata e tra noi c’è soltanto un rapporto di amicizia come lo tengo con Matilde e tutte le altre ex concorrenti del Grande Fratello Vip” ha proseguito. “Ultimamente, non so perché, vado molto di moda. Prima mi hanno attribuito un flirt con Giacomo Urtis e ora siamo passati a Myriam” ha osservato. “Noi due siamo due attori, quindi abbiamo degli argomenti in comune. Poi lei è una grandissima artista e le ho chiesto dei consigli in merito al nostro lavoro“.

“Quando ci ritroviamo a Cinecittà a parlare prima della puntata, ci confrontiamo su quello che è il nostro settore ma di qua a dire che abbiamo un flirt ragazzi ce ne passa“ ha concluso. “Lei ha un compagno e fare determinate insinuazioni diventa davvero indelicato. Io ci ho riso sopra, ma lei ha un figlio a casa“ ha aggiunto.

Un nuovo appuntamento con i nostri VIPPONI vi aspetta stasera su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play! #GFVIP 😍 pic.twitter.com/Zbe30B1Emp — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021

Tra Myriam Catania e Mario Ermito non c’è nessun flirt, tra loro, quindi, c’è soltanto un bellissimo rapporto di amicizia.