GF Vip, scoppia l’amore tra due ex concorrenti. Parpiglia: “Lei è fidanzata!”

Dopo il GF Vip sembrerebbe essere nato l’amore tra due ex concorrenti della quinta edizione di Alfonso Signorini, ma lei fino a poco tempo fa era felicemente fidanzata. Ecco chi sono secondo Parpiglia.

Tutti eravamo convinti che l’unica coppia nata durante la quinta edizione del GF Vip fosse quella formata da Pierpaolo e Giulia, ma in realtà le cose non sembrerebbero essere andate proprio in questo modo. Qualche tempo fa, infatti, tutto è nato negli studi di Mattino 5, si era spifferato che tra due ex concorrenti fosse nato l’amore in studio.

In un primo momento si era pensato si trattasse di Guenda Goria e Filippo Nardi, in quanto sono stati paparazzati insieme, ma i due hanno sempre smentito affermando che si sono semplicemente incontrati per chiarirsi dopo la squalifica di lui a causa delle pesanti e gravi frasi pronunciate nei confronti di Maria Teresa Ruta e così sembrerebbe essere visto che questa famosa nuova coppia non riguarderebbe nemmeno loro.

A fare chiarezza ci ha pensato Gabriele Parpiglia che sul suo portale Il Giornalettismo ha rivelato quella che dovrebbe essere questa nuova e improbabile coppia di cui tutti gli ex concorrenti sembrerebbero essere a conoscenza e, colpo di scena, lei fino a poco tempo fa era felicemente impegnata. Di chi stiamo parlando? Secondo quanto rivelato dal portale, si tratterebbe di Myriam Catania e Mario Ermito!

Myriam Catania e Mario Ermito: svelata la loro presunta storia dopo il GF Vip

Il portale rivela che sembrerebbero essere proprio loro due i protagonisti del gossip che da qualche tempo si impone nella cronaca rosa e che di questa notizia ne siano in realtà a conoscenza tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip eliminati da Matilde Bandi in poi.

“Il gossip era già nell’aria da qualche tempo, ma mancavano i protagonisti di questa news che vedeva protagonisti di un flirt nascente due ex concorrenti appartenenti a questa quinta e lunghissima edizione” esordisce Parpiglia. “Chi sono i protagonisti di questa storia? Giornalettismo ha scoperto che si tratta di un qualcosa nato dietro le quinte del programma, in quanto questi due concorrenti non hanno avuto modo di incontrarsi durante l’esperienza nella Casa, in quanto non si sono mai incrociati” ha proseguito.

“Sto parlando di Myriam Catania e Mario Ermito“ ha sganciato la bomba. “La notizia però sarebbe dovuta restare in segreto in quanto lei avrebbe, o meglio aveva, il cuore impegnato” ha aggiunto, facendo riferimento alla relazione di lei con Quentin Kammermann, il padre di suo figlio. “Con assoluta certezza possiamo assicurare che tutti gli ex concorrenti eliminati da Matilde Brandi in poi sono a conoscenza di questo loro nuovo rapporto” conclude. “Aspettiamo conferme, ma il gossip è servito” aggiunge.

E’ scoppiato l’amore tra Myriam Catania e Mario Ermito? Almeno per il momento i due ex concorrenti del GF Vip non si sono sbilanciati a tal proposito, ma molto probabilmente Alfonso Signorini, dopo aver fatto chiarezza sulla squalifica immediata di Alda D’Eusanio, che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a riguardo, parlerà anche di questo nuovo gossip?