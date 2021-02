Alda D’Eusanio rompe il silenzio dopo l’espulsione dal GF Vip

Alda D’Eusanio rompe il silenzio dopo l’espulsione dal Grande Fratello Vip: le prime parole della conduttrice dopo l’addio al reality.

Prime dichiarazioni di Alda D’Eusanio dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip. La giornalista e conduttrice è stata espulsa con un provvedimento che ha avuto effetto immediato sabato sera in seguito ad alcune dichiarazioni molto forti su Laura Pausini.

A distanza di poche ore dal fatto, la D’Eusanio, contattata dall’AdnKronos, ha rilasciato pochissime dichiarazioni lasciandosi il tempo di capire cosa sia avvenuto. Tutto è cominciato quando Alda D’Eusanio, nel corso di una conversazione con Samantha De Grenet, si è lasciata andare ad alcune insinuazioni sulla vita privata di Laura Pausini che hanno scatenato la bufera sul web e, giustamente, la pronta reazione di Laura Pausini e del compagno Paolo Carta che, con un comunicato ufficiale, hanno annunciato azioni legali.

Di fronte alle forti dichiarazioni della D’Eusanio, Mediaset ha deciso di espellere immediatamente la giornalista dal Grande Fratello Vip.

Le prime parole di Alda D’Eusanio dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip: ecco cosa ha detto

Con un comunicato ufficiale, Mediaset ha annunciato la squalifica immediata di Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip. Senza aspettare la puntata in onda oggi, lunedì 8 febbraio, Mediaset ha fatto sapere quanto segue:

“Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip – si legge in un comunicato -. L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”.

In seguito a tale provvedimento, dopo alcune ore di silenzio, contattata dall’AdnKronos, la D’Eusanio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Posso dire che appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo”, ha detto la conduttrice.

L’argomento sarà affrontato da Alfonso Signorini nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda oggi, in prima serata, su canale 5?