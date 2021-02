By

Alda D’Eusanio squalificata dal Grande Fratello Vip con effetto immediato per le gravi frasi su Laura Pausini.

Alda D’Eusanio è stata squalificata con effetto immediato dalla casa del Grande Fratello Vip per le gravi frase dette su Laura Pausini. Dopo l’indiscrezione lanciata da TvBlog è arrivata la conferma dal profilo Twitter di Mediaset.

“Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip”, è il post pubblicato su Twitter. La conduttrice ha già lasciato la casa.

+++ #Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente #AldaDEusanio da Grande FratelloVip. +++ #GFVIP — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 6, 2021

Alda D’Eusanio squalificata dal Grande Fratello Vip: cosa ha detto per scatenare il provvedimento disciplinare

Dopo essere stata perdonata per l’utilizzo della parola neg*o, Alda D’Eusanio è stata squalificata per aver pronunciato dichiarazioni gravissime su Laura Pausini e la sua famiglia. Le parole pronunciate dalla D’Eusanio hanno portato, giustamente, Laura Pausini e il compagno Paolo Carta, ad avviare un’azione legale per tutelare la propria famiglia.

“L’ufficio stampa Goigest informa che L’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP su Laura Pausini e Paolo Carta. Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

La squalifica di Alda D’Eusanio è stata accolta favorevolmente dal pubblico che, su Twitter, si dice d’accordo con il provvedimento di Mediaset.

#aldadeusanio fuori! Un errore farla entrare. Mai apprezzata. Io non l’ho mai apprezzata. Giusto così. @laurapausini si tutela per vie legali . #gfvip https://t.co/GqEQMx5yb8 — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) February 6, 2021

Come potete vedere dal tweet qui in alto, anche il giornalista Gabriele Parpiglia è d’accordo con la decisione di squalificare con effetto immediato la D’Eusanio.