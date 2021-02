Alda D’Eusanio non si trattiene: “Laura Pausini viene picchiata dal compagno”

By

Alda D’Eusanio, nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello Vip, ha fatto alcune pesanti dichiarazioni su Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, accusandolo di picchiare la cantante.

Alda D’Eusanio è senza dubbio una delle concorrenti più scatenate di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Entrata soltanto una settimana fa ha fatto parlare più di altri concorrenti che sono rinchiusi nella casa più spiata d’Italia da mesi e spesso, purtroppo, non per eventi e frasi positivi.

Dopo aver utilizzato una parola razzista, per la quale non è stata esclusa ed ha indignato il popolo della rete, l’opinionista di Barbara d’Urso nelle scorse ore si è lasciata andare a pesanti accuse nei confronti di Paolo Carta, compagno di Laura Pausini. Alda, infatti, mentre la produzione ha scelto di far ascoltare alcuni dei pezzi più famosi della cantante, presa forse dal momento, ha rivelato a Samantha De Grenet che è impegnata con un uomo, che le ha dato anche una figlia, che la picchia.

La concorrente, nell’ascoltare queste forti accuse, è rimasta senza parole ed ha provato a smentire quanto affermando dalla D’Eusanio, ma lei non è sembrata affatto d’accordo, smentendo quasi quanto detto dalla De Grenet ma è stato impossibile poter ascoltare le sue parole a causa della canzone della Pausini che risuonava in sottofondo.

Laura Pausini: le gravi accuse di Alda D’Eusanio a Paolo Carta

Laura Pausini è stata la protagonista di pesanti dichiarazioni di Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip. Dichiarazioni che nel giro di qualche ora, come facilmente immaginabile, hanno rapidamente fatto il giro della rete. Tant’è che gli utenti di internet non fanno altro che parlare dell’argomento, chiedendosi come mai abbia fatto accuse di questo tipo, che di certo non possono passare inosservate.

“Questa, la Pausini, sta con uno con la mena, la crocchia” ha esordito la concorrente, che di recente ha lanciato una stoccata a Federica Panicucci. “In una maniera … lui fa il chitarrista. Sta con lei e le ha dato anche una bambina” ha proseguito contro Paolo Carta, compagno della Pausini. “Pare che la crocchi pesantemente di botte“ ha concluso.

“Ma se si amano alla follia!” è intervenuta Samantha De Grenet, ma Alda ha proseguito facendo dei strani gesti non rendendo più comprensibile quanto ha replicato a causa anche della musica mandata in onda dalla produzione.

Le dichiarazioni di Alda D’Eusanio su Laura Pausini sono davvero molto forti e il popolo della rete non attende altro che una replica da parte della cantante, che almeno per il momento ha scelto la strada del silenzio, non commentando su quanto insinuato sulla sua vita privata e quella del compagno a cui è legata.

Come anticipato, le dichiarazioni della concorrente hanno indignato il web e sicuramente, nelle prossime ore, Laura Pausini farà chiarezza replicando su quanto affermato sulla sua vita nelle scorse ore nella casa del GF Vip. Dichiarazioni che sicuramente non finiranno di far parlare qui.