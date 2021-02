Alda D’Eusanio resta al GF Vip: web insinua il dubbio sul televoto

Alda D’Eusanio ha vinto il televoto che le permette di restare al GF Vip dopo la parola razzista pronunciata negli scorsi giorni, ma il pubblico ha insinuato il dubbio sui risultati.

Alda D’Eusanio è finita al centro della polemica per aver pronunciato, negli scorsi giorni, una parola razzista. La concorrente, entrata nella casa del GF Vip soltanto lunedì scorso, è già riuscita a creare un polverone intorno al suo personaggio e molti ne hanno richiesto la squalifica. Per questo motivo Alfonso Signorini durante il corso di questa diretta non poteva di certo ignorare tale argomento ed è ha comunicato alla diretta interessata che ci sarebbero state delle conseguenze per aver offeso la sensibilità di molte persone.

La conduttrice non si è di certo tirata indietro, ammettendo tutte le sue scuse e chiedendo perdono alla popolazione nera, confrontandosi perfino con Enock Barwuah, tra l’altro suo fratello Mario Balotelli l’ha stroncata sui social, chiedendone la squalifica. La produzione però ha scelto di non prendere una decisione in tal proposito, ma ha preferito farla prendere al pubblico da casa, votando se farla restare o meno nel programma.

Il televoto ha permesso ad Alda D’Eusanio di restare al GF Vip, ma questo risultato ha causato non poche polemiche. Tant’è che c’è qualcuno ha insinuato il dubbio sulle reali percentuali di preferenze.

Grande Fratello Vip: pubblico dubbioso sul televoto di Alda D’Eusanio

Il pubblico ha deciso che Alda può rimanere nella Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/AWSt9DOA2o — Grande Fratello (@GrandeFratello)

Il risultato del televoto non ha convinto il pubblico del Grande Fratello Vip. In quanto tutti gli utenti della rete avevano espresso la loro preferenza nel fare abbandonare il gioco ad Alda D’Eusanio, ma nonostante tutto la maggior parte dei voti le hanno permesso di poter proseguire il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Tant’è c’è chi sospetta che il televoto non sia stato così limpido e sincero, rivelando di aver riscontrato qualche difficoltà nell’esprimere la propria preferenza.

Qui di seguito potete trovare alcuni dei messaggi lasciati dagli utenti di Twitter, che esprimono tutto il loro mal contento.

Ma in realtà con il televoto non si perdona nessuno perché come dice Alda stessa, non è una cosa perdonabile. Infatti secondo me il risultato è più una scelta “umana” e non sul contenuto di quello che ha detto. — Alessandro Alicandri (@vivonelkaos) February 1, 2021

hanno votato persino i brasiliani per far uscire Alda stasera televoto pilotato palese — ً (@eliaslusyfir) February 1, 2021

A quel tavolo hanno discusso su come non essere incolpati per non prendere provvedimenti contro Alda. Così hanno pensato bene di far “votare il pubblico”, per poi scaricare la colpa delle non conseguenze a chi “ha votato”.

Complimenti agli autori per l’escamotage. 👏 #GFVIP pic.twitter.com/uo78qZ6GH5 — Marinyc (@itsmemarinyc) February 1, 2021

Prima l’hashtag fuoriandrea e poi mi salvano Alda. Bah 🤦‍♀️ — Francesca (@Francy23081990) February 1, 2021

alda chiaramente salvata dal gf e non dal pubblico. caro fonzo, io mi dissocio e pure con questa faccia molto più bella della tua faccia da clown #tzvip pic.twitter.com/aP6FjcOpbf — margarita (@vivopermangiare) February 1, 2021

Alda meritava la squalifica? Il risultato finale sembra dire l’esatto contrario rispetto a quello che pensano gli utenti della rete.