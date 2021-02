Antonella Elia punge Pierpaolo Pretelli: “Al posto di Giulia, mi arrabbierei”

Antonella Elia, durante la diretta di questa sera, ha punto Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, affermando che al posto di Giulia lei si arrabbierebbe.

Antonella Elia, come sempre, non le manda mai a dire. Durante il corso di questa diretta del GF Vip, l’opinionista non ha potuto fare a meno di commentare la storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo. Che cosa ha rivelato?

Alfonso Signorini ha mostrato in un primo momento le incomprensioni nate tra la Salemi e Tommaso Zorzi. La bella modella italo persiana ha affermato di esserci rimasta piuttosto male dalle parole dell’influencer, in quanto lo considerava un suo caro amico mentre per lei le cose non sono affatto così. Giulia, negli scorsi giorni, si è lasciata andare ad uno sfogo con Pretelli, che è stato bacchettato da Elisabetta Gregoraci, rivelando che è rimasta piuttosto delusa dal suo atteggiamento in quanto si aspettava che lui si schierasse in suo favore, ma lui ha replicato affermando che è il suo ragazzo e non suo padre e che siccome si tratta di una questione tra amici e che lui non c’entra nulla in tutto questo.

Giulia, in diretta, ha ribadito che avrebbe preferito un’attenzione in più da parte sua. Anche se forse non aveva tutte le ragioni di questo mondo, ma in quel momento aveva bisogno del suo supporto invece lui ha preferito non schierarsi. Lo stesso atteggiamento lo aveva notato a suo tempo Elisabetta Gregoraci, che gli aveva più volte recriminato questo atteggiamento.

A questo punto è intervenuta Antonella Elia che ha punto Pierpaolo Pretelli, non mandandole di certo a dire.

Pierpaolo Pretelli si difende da Antonella Elia: “Io lo faccio”

Antonella Elia si è trovata d’accordo con le parole di Giulia Salemi, affermando che anche lei al posto suo si sarebbe arrabbiata in quanto lui non si è minimamente schierato dalla sua parte ed anche lei dal suo uomo si aspetta un atteggiamento di questo tipo, anche se ha torto marcio, mentre lui ha preferito glissare il tutto facendo in modo che se la sbrigasse lei da sola con Tommaso Zorzi.

Pierpaolo si è difeso affermando che siccome la discussione riguarda un’amicizia nata ben da sei anni ha preferito restarne fuori, replicando ad Antonella, che durante la scorsa diretta ha litigato con Andrea Zelletta, che quando c’è stato bisogno di difendere la sua ragazza lui lo ha fatto senza problemi. Anche se la Elia sembra pensarla in maniera completamente diversa, affermando che lei supporta pienamente la Salemi. Soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con Tommaso Zorzi, in quanto è palese che lei gli voglia davvero bene e che soffra di tutta questa situazione che si è venuta a creare.

L’amicizia tra Giulia e Tommaso è realmente arrivata al capolinea: ci sarà una nuova possibilità per loro? #GFVIP pic.twitter.com/rZ3XwH64LI — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2021

Antonella Elia ha lanciato una provocazione a Pierpaolo Pretelli, ma quest’ultimo ha lasciato correre, glissando il tutto affermando che lui quando è giusto intervenire prende le difese di Giulia Salemi ma che capisce anche quand’è il caso di farsi da parte.