Carmine, padre di Andrea Zelletta, incontra il figlio al Grande Fratello Vip: “Non l’ho mai visto piangere”. L’ex tronista in lacrime.

Sorpresa per Andrea Zelletta nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver incontrato la madre, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto la sorpresa speciale di papà Carmine di cui aveva parlando nella casa di Cinecittà alcune settimane fa.

Un momento emozionante per Andrea Zelletta che ha anche ricevuto il videomessaggio del nonno a cui è estremamente legato. Con la finale sempre più vicina, Andrea Zelletta ha vissuto un momento davvero intenso.

Carmine, papà Andrea Zelletta: il toccante incontro al Grande Fratello Vip

Prima di incontrare il padre, Andrea Zelletta aveva incontrato mamma Anna non trattenendo le lacrime. “Io, papà, la maglia, il nonno siamo orgogliosi di te, hai sempre primeggiato, hai calcato le migliori passerelle…”, ha dichiarato la signora Anna. Nella casa del Grande Fratello Vip, Zelletta aveva parlato così del padre:

“Non l’ho mai visto piangere, neanche quando è morta sua madre. Mi chiedo perché. Non l’ho mai visto soffrire e non ci avevo mai fatto caso prima di oggi. Io e mia madre andiamo da lui quando abbiamo dei problemi, lui mai. Non parla con le sorelle da dieci anni dopo varie discussioni e non ha mai dimostrato debolezza per la mancanza di quel rapporto. Prima della morte della nonna che era sulla sedia a rotelle da quando aveva 45 ha avuto delle discussioni con le sorelle”.

Nella casa del Grande Fratello Vip, durante la diretta con Alfonso Signorini, dopo il toccante momento dedicato a Dayane Mello che ha ricevuto l’omaggio degli ex concorrenti per la morte del fratello Lucas, Andrea Zelletta ha così potuto ricevere la carezza di papà Carmine che ha rassicurato il figlio dopo le parole che, alcune settimane fa, gli aveva detto il nonno.