Giulia Salemi e Pierpaolo, Elisabetta Gregoraci punge: “Si sono divertiti un po’”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati i protagonisti di una riflessione di Elisabetta Gregoraci negli studi di canale 5 a Verissimo. Ecco che cosa ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati in assoluto due dei personaggi più discussi di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Lei ha fatto mormorare, e non poco, il pubblico del piccolo schermo che si è convinto che in ogni reality show lei cerca una storia d’amore per farsi notare all’interno delle dinamiche del gioco. Lui più o meno per lo stesso motivo, in quanto hanno notato un cambio un po’ troppo repentino per passare ai sentimenti provati per Elisabetta Gregoraci a quelli per la bella modella persiana.

Certo, una buona fetta di pubblico appoggia il loro sentimento, come Giulia De Lellis che li ha difesi scagliandosi contro Signorini, ma c’è chi come l’ex amica speciale di lui vede in questa situazione un po’ di copia e incolla. In quanto ritiene che quanto mostrato sul piccolo schermo degli italiani sia la stessa e identica scena vissuta da lei quando stava all’interno della casa del GF Vip. Ad affermare questo, ovviamente, è stata la Gregoraci che intervistata ai microfoni di Verissimo ha svelato la sua opinione, aggiungendo che secondo lei gli autori di Alfonso Signori si un po’ divertiti a ricreare le stesse situazioni.

Elisabetta Gregoraci su Pierpaolo e Giulia: “Gli auguro la felicità”

La clip gregorelli vs prelemi a #verissimo durante l’intervista ad Elisabetta Gregoraci.#GFVIP pic.twitter.com/nKoxxd1Qwq — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 30, 2021

Elisabetta Gregoraci non rimpiange assolutamente nulla di quanto accaduto durante il suo percorso con Pierpaolo Pretelli, ma preferisce rispondere in maniera molto diplomatica, non facendo a meno di notare che ciò che sta osservando ora al Grande Fratello Vip le sembra un po’ la copia di tutto quello che ha già vissuto in precedenza.

“Onestamente loro due li vedo bene insieme. Non posso dirti se lui è innamorato o bene. A questa domanda dovrebbe rispondere lui” ha esordito l’ex di Briatore ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato anche del suo problema di salute. “Io ora ho imparato a rispondere a tutto in maniera diplomatica” ha aggiunto. “Quello che abbiamo vissuto è stato molto bello. Un’amicizia pura e vera e se riguardiamo le vecchie immagini si vede di quanto il tutto sia reale” ha spiegato.

“Tutto il resto poi fa parte delle dinamiche televisiva, ma ci sono alcune scene che mi sembrano un po’ dei copia e incolla. Quasi come se fossero delle doppie di cose già viste” ha osservato. “Non è da escludere che gli autori si siano divertiti un po’, ma nonostante quello che si possa dire io auguro loro tanta felicità e di stare bene insieme” ha dichiarato. “Certo, quello che vivi la dentro è un’altra un po’ a parte, un sistema un po’ ovattato ma vedremo al di fuori del programma cosa succederà. Sarà la prova del 9“ ha aggiunto. “Vedremo se anche al di fuori del programma i loro caratteri e personalità combaceranno tra loro“ ha concluso su Giulia e Pierpaolo per poi passare alla sua vita sentimentale.

“Non ho nessuno al mio fianco, sono single“ ha assicurato. “Ho letto che in molti sospettino che io sia tornata con Flavio, ma non è vero. Mi diverte però leggere certe cose“ ha rivelato. “Io e lui siamo in ottimi rapporti. Formiamo una famiglia e lo adoro, ma io e Briatore non siamo tornati insieme“.

Elisabetta Gregoraci a Verissimo vede il montaggio del web con la scena del Titanic di Pierpaolo e Giulia e in sottofondo lei che canta “I will always love you” pic.twitter.com/kZISufX8qc — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 30, 2021

Elisabetta Gregoraci a Verissimo ha risposto a tutte le curiosità del pubblico della rete e la frecciatina sul rapporto nato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non è sembrata mancare.