Elisabetta Gregoraci Verissimo: “Operata d’urgenza dopo il GF Vip”

Elisabetta Gregoraci, ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo, ha fatto una dolorosa confessione su cos’è successo dopo il Grande Fratello Vip e dopo l’operazione subita all’utero.

Elisabetta Gregoraci, dopo la fine della sua esperienza al GF Vip, ha vissuto un vero e proprio dramma, ma è stata molto brava nel non far riuscire a trapelare qualsiasi emozione al suo pubblico, scegliendo di condividere quest’esperienza soltanto in un secondo momento, quando chi di dovere le avesse dato tutte le dovute conferme al fine di garantirle che non c’è alcun pericolo.

Che cosa è successo? L’ex di Briatore, che di recente ha avuto un regalo nella casa, ha rivelato di essere andata dal medico per un semplice controllo in compagnia di sua sorella Marzia. Durante il corso della visita, però, il medico le ha comunicato che purtroppo all’interno dell’utero si è sviluppato un polipo e che avrebbe dovuto subire un’operazione direttamente il giorno seguente per eliminare ogni possibile rischio di pericoloso.

Elisabetta Gregoraci a Verissimo ha raccontato, quindi, di essersi sottoposta ad un delicato intervento che fortunatamente è andato bene e nessuno dei suoi fedeli sostenitori ha mai intuito qualcosa. In quanto sui suoi profili social si è sempre mostrata con il sorriso senza lasciar trapelare un minimo di preoccupazione per la delicata situazione che stava vivendo. Un periodo non facile per la conduttrice, che ha riportato a galla tutto il dolore che ha provato qualche anno fa a causa della scomparsa di sua madre.

Verissimo: la dolorosa confessione di Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip

A Verissimo, Elisabetta Gregoraci, che è stata intervistata insieme a sua sorella Marzia, ci ha tenuto a rassicurare il pubblico del piccolo schermo sulle sue condizioni, affermando che fortunatamente sta bene e che non ha riportato alcun danno, anzi, ma che ora gode di ottima salute e sta bene.

In maniera inevitabile, però, come abbiamo anticipato, per la conduttrice questo ha rappresentato un tuffo nel passato e non in senso positivo. In quanto sua madre è morta per un tumore nel 2010 e quando il medico le ha comunicato di aver trovato quel polipo all’interno l’è sembrato di rivivere quei brutti momenti tutti da capo, come se non fosse passato un solo giorno, ma fortunatamente le cose sono andate nel verso giusto ed Elisabetta è sana come un pesce, riuscendo a sconfiggere l’ennesimo ostacolo che si è ritrovata durante il corso della sua vita.

Elisabetta Gregoraci è una donna forte e grazie al sostegno della sua famiglia si è lasciata alle spalle anche questa storia, ma ha scelto di raccontarlo al grande pubblico al fine di fare prevenzione, invitando le donne a sottoporsi a regolari controlli. Soltanto così, infatti, è possibile sconfiggere questo terribile male che coglie tutti alla sprovvista, senza fare differenze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Elisabetta e Marzia Gregoraci negli studi di Silvia Toffanin sono pronte a raccontare ciò che hanno vissuto in questi giorni e l’intervista, ricordiamo, andrà in onda domani pomeriggio come sempre su canale 5.