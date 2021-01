Giulia De Lellis sbrocca contro Signorini al GF Vip: “Che tristezza!”

Giulia De Lellis ha stroncato l’atteggiamento assunto da Alfonso Signorini al GF Vip nei confronti di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, poco dopo che quest’ultimo ha scoperto di essere il primo finalista uomo di quest’edizione.

Giulia De Lellis è apprezzata e amata dal suo pubblico non solo per le sue skills riguardanti la moda e il make up, ma anche per la sua schiettezza. L’esperta di tendenze pochi minuti fa, infatti, non è riuscita a trattenersi e sul suo profilo Instagram si è duramente scagliata contro Alfonso Signorini durante la diretta di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo?

La De Lellis non ha apprezzato che non appena Pierpaolo Pretelli, che è stato difeso da Antonella Elia, ha scoperto di essere il primo finalista uomo di quest’edizione, il conduttore, approfittando che Giulia Salemi fosse nella casa più spiata d’Italia e lui in studio, gli ha fatto incontrare quella che un tempo era la sua amica speciale, ma non solo. Alfonso ha sostenuto che il suo sguardo è molto più intenso quando guarda Elisabetta piuttosto che la sua compagna.

Grande Fratello Vip: Giulia De Lellis fa chiarezza con i fan di Pierpaolo e Giulia

Giulia De Lellis, come anticipato, non le ha di certo mandate a dire. Anche se subito dopo ha assicurato che le sue parole fossero del tutto ironiche e ci ha tenuto a tranquillizzare il tutto con i fan di Pierpaolo e Giulia, assicurando che gli autori non ce l’hanno con loro, ma che semplicemente queste sono le dinamiche televisive.

“Non ho seguito molto questa quinta edizione del GF Vip, ma ho appena acceso il televisore e vedendo una simile scena rimango davvero senza parole” ha esordito l’esperta di tendenze, che poche ore fa ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita di coppia con Carlo Beretta. “Ma che cose tristi e brutte. Adesso Giulia non c’è e quindi, che cosa vuol dire visto che Giulia non c’è le può mancar forse di rispetto facendo chiacchierare ancora di un rapporto che non esiste?” ha chiesto in maniera retorica.

“Giulia Salemi è la sua attuale fidanzata mentre Elisabetta rappresenta quella che era la sua vecchia fiamma e tutto ciò mi sembra davvero poco carino . Voglio dire soltanto una cosa: che tristezza, ma che li lasciassero in pace a questi due ragazzi facendogli vivere ciò che sentono” ha proseguito. “Onestamente non vedo il senso in tutta questa invadenza. Capisco le dinamiche televisive, ma fino ad un certo punto perché poi credo risultino abbastanza fuori luogo” ha aggiunto senza mezzi termini. “Forza Giulia Salemi che è anche troppo buona mentre per quanto riguarda Pupo lo preferisco come cantante perchè da opinionista fa battute stranissime e devo ancora capirle”.

“Scusatemi non mi odiate, ma non riuscivo a trattenermi. Anche tu Alfonso Signorini porta pazienza, ma quei ragazzi lasciali stare. Il GF Vip l’odiato tantissimo, quanto amato in fondo in fondo” ha concluso per poi aggiungere: “Ovviamente ci tengo a chiarire che sono ironica, ma questi ragazzi sono dentro da più di 100 giorni e ancora non hanno ancora dato di matto, invece volevo dire a tutti i fan di Giulia e di Pierpaolo che mi state scrivendo che dovete comprendere che queste sono purtroppo dinamiche televisive e non vale la pena offendersi. Non vogliono il male di questi ragazzi però sono d’accordo che stanno esagerando ma dovete anche entrare in quel l’ottica che fanno TV queste persone e non è che lo fanno per qualche altro motivo” ha aggiunto. “Il numero 1 per me rimane sempre è ancora Pupo”.

Giulia De Lellis su Signorini e il Grande Fratello Vip, ancora una volta, non le ha mandate a dire.