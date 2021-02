I Cruncy Chocolate Cookies, una ricetta golosa ma anche leggera, senza zuccheri, semplice e veloce da preparare. Dei biscotti di cui innamorarsi al primo assaggio.

State cercando un’idea dolce, sfiziosa e soprattutto a base di cioccolato ma che delizi il palato in modo unico? I Cruncy Chocolate Cookies sono la ricetta perfetta. Dei biscotti dal gusto intenso che placheranno la voglia di cioccolata in modo semplice, sano e anche decisamente goloso.

Scopriamo tutti i segreti per preparare questi ottimi Cruncy Chocolate Cookies seguendo la ricetta passo dopo passo.

Cruncy Chocolate Cookies: gli ingredienti e la ricetta

La ricetta dei Cruncy Chocolate Cookies è davvero semplice e golosissima ed è stata creata dalla food blogger Arianna.fit_life .

Dei biscotti presentati dalla sua creatrice in modo davvero coinvolgente:

“.croccanti e infinitamente sfiziosi, il gusto intenso del cioccolato racchiuso nel cuore di un biscotto friabile, dal profumo ammaliante e il

gusto perfetto!

Veloci,Semplici e Facilissimi, i miei chocolate cookies,con solo 5 ingredienti!”

Sono sani e leggeri perché:

“-senza zucchero

-a ridotto contenuto di grassi e carboidrati

-senza lattosio

-naturalmente proteici

-pronti subito”

Gli ingredienti ed il procedimento

“Come prima cosa fondi a bagno maria •90g di cioccolato fondente (senza zuccheri aggiunti), e unisci •30ml di olio (io di cocco), lascia raffreddare leggermente

-a parte monta •1 uovo con •75g di eritritolo (o lo zucchero/dolcificante che preferisci) fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso

-unisci ad esso il cioccolato fuso in precedenza, e poi mescolando con una cucchiaio di legno aggiungi •110g di farina 0 e 1/2 cucchiaino di lievito vanigliato

-lascia riposare 15min in frigo

-ora il composto risulterà “gonfio” e compatto ,forma delle palline lisce da circa 10gr l’una (ne otterrai 33/35 pz) a piacere puoi passare nella stevia (o zucchero) in granuli.

-inforna a 180º ventilato per circa 10/12 min, lascia raffreddare completamente e gusta ad occhi chiusi!”

Questi biscottini saranno ottimi gustati a colazione ma anche ottimi da servire con un tea, una tisana o anche una cioccolata calda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)