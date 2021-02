Lite in diretta tra Andrea Zelletta e Antonella Elia: “Stai rosicando”

Andrea Zelletta e Antonella Elia hanno litigato durante la diretta del Grande Fratello Vip: i due non se le sono di certo mandate a dire ed a causare il tutto è stata l’incomprensione con Maria Teresa Ruta.

Andrea Zelletta, dopo la diretta di lunedì scorso, ha avuto un crollo al GF Vip in quanto dopo la fine della puntata non ha potuto fare a meno di manifestare una certa delusione nell’aver scoperto di non essere stato lui il primo finalista uomo di quest’edizione, ma soprattutto è rimasto dispiaciuto nell’aver avuto un’incomprensione con Maria Teresa Ruta che prima lo ha mandato al televoto per la finale e poi ha espresso la sua preferenza per l’ex velino moro di Striscia La Notizia.

Per questo motivo ha deciso di mandarla in nomination e nemmeno lei ha reagito bene, tant’è che poco fa ha provato a fare un falò in giardino, e hanno discusso durante il corso di questi giorni. In studio però Alfonso ha mostrato questi momenti ai vipponi e non è mancata l’opinione di Antonella Elia.

L’opinionista ha insinuato che il concorrente in realtà non abbia reagito bene non perché ha terminato le energie, visto che è all’interno della Casa da settembre, ma semplicemente perché lo avrebbe infastidito non ricevere l’appoggio di Maria Teresa per tutto il tempo. “Stai rosicando” ha tuonato l’opinionista e Zelletta non l’ha di certo presa bene. Tant’è che hanno finito con il litigare.

Antonella Elia provoca Andrea Zelletta: “Ficcalo nel cassetto”

Antonella Elia ha accusato l’opinionista di essere un ragazzo molto permaloso, in quanto anche nei precedenti capitoli della sua avventura nel Grande Fratello Vip quando qualcuno lo nominava lui perdeva la calma, ma non solo. Ha affermato che sarebbe stato più giusto che lui avesse votato qualcuno di nuovo e non Maria Teresa Ruta che con lui ha iniziato quest’avventura ben 4 mesi fa, visto che qualcuno che è entrato da poco non poteva dargli quello che gli ha dato la conduttrice.

L’ex tronista di Uomini e Donne si è difeso affermando che lei non può portare un esempio per argomentare la sua tesi appartenente a mesi prima, in quanto le cose sono cambiate e lui non ha più la stessa energia di prima e sicuramente arrivare in finale, dopo il crollo avuto negli scorsi giorni, e che dalla sua opinione del tutto errata non sa cosa farsene.

L’opinionista a sua volta non ha affatto reagito bene e visto che lui rivendica il suo essere Comodino, il soprannome che gli ha affidato il popolo della rete, gli ha consigliato di riporre il tutto all’interno di uno dei suoi cassetti. Andrea ha replicato che in fondo quei cassetti piacciono tanto anche lei, ma Alfonso Signorini vedendo la piega che stava prendendo il tutto ha preferito chiudere qui.

Dall’aver sfiorato la finale con un dito alle presunte strategie in fase di Nomination… Andrea Zelletta vive sempre più da protagonista le dinamiche della Casa. #GFVIP pic.twitter.com/lu6a4AwVdK — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2021

Andrea Zelletta e Antonella Elia, sembra chiaro ormai dopo mesi, che non riusciranno mai a trovare un punto di incontro.