Andrea Zelletta crolla dopo la diretta: “Natalia è stanca, io sto male”

Andrea Zelletta dopo la diretta di ieri sera ha rivelato di voler abbandonare la quinta edizione del Grande Fratello Vip, rivelando cosa le ha detto sua madre a proposito della sua fidanzata Natalia Paragoni.

Andrea Zelletta ieri ha avuto la possibilità di diventare uno dei finalisti di questa quinta edizione del GF Vip, ma il pubblico del piccolo schermo ha preferito eleggere Pierpaolo Pretelli piuttosto che lui e nonostante si aspettasse un risultato del genere, indubbiamente un po’ c’è rimasto male, ma non solo.

L’ex tronista di Uomini e Donne, durante il momento delle nomination, ha avuto una leggera discussione con Maria Teresa Ruta, in quanto non ha apprezzato come in un primo momento abbia etichettato Pierpaolo Pretelli come uno stratega per poi dire che tra i due sia proprio l’ex velino a meritarsi il titolo di finalista. Maria Teresa non ha apprezzato la motivazione data da Zelletta durante la puntata e per questo motivo dopo la fine della puntata i due hanno discusso e lui è letteralmente crollato, manifestando la volontà di voler abbandonare il gioco in quanto non riesce più ad andare avanti in quanto non sente più quella carica che dovrebbe permettergli di proseguire con il suo percorso, ma non solo.

Andrea, che in questi giorni è finito al centro della polemica, ha rivelato anche che è preoccupato per Natalia Paragoni, in quanto quando ha avuto modo di sentire sua madre le ha rivelato che lei inizia ad essere molto stanca.

Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta pronto ad abbandonare?

Andrea Zelletta inizia a sentire la pressione di questi mesi trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip e vorrebbe abbandonare il programma, proprio come confidato anche da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, l’8 febbraio, che sembrerebbe essere l’unica data utile per poter abbandonare il programma a causa del secondo prolungamento optato dalla produzione. In quanto in un primo momento sarebbe dovuto terminare durante i primi giorni di dicembre, poi a febbraio ed infine, si spera in maniera definitiva, dovrebbe concludersi tutto il 1 marzo.

“Non posso nascondere che da quando ho avuto modo di poter sentire mia mamma sto un po’ giù” ha confidato Zelletta a Stefania, che tra l’altro non è a conoscenza del retroscena rivelato da suo marito su Andrea Roncato. “Mi ha confidato che Natalia è stanca e questa notizia mi fa stare male“ ha confidato per la prima volta. “Io ho una voglia matta di stare con lei, sono mesi che non stiamo più insieme e che non la vedo” ha osservato. “Ormai inizio ad essere stanco anche del programma perché quando fai la nomination è come se andassi ad intaccare i rapporti“ ha concluso. “Non ho più voglia di rimanere qua dentro” ha aggiunto dispiaciuto della situazione che sta vivendo.

Andrea Zelletta è preoccupato per Natalia Paragoni, in quanto ormai sono 5 mesi che i due non si sono e da tempo non hanno alcun rapporto e teme, forse, che lei possa allontanarsi da lei. La situazione che sta vivendo la coppia è effettivamente pesante, visto che da tempo purtroppo non riescono a sentirsi anche a causa dei rapporti di lei con la produzione. Questo spingerà l’ex tronista di Maria De Filippi ad abbandonare il Grande Fratello Vip prima della finale, privandosi della possibilità di poter arrivare fino in fondo a quest’avventura?

Andrea Zelletta abbandonerà il GF Vip? Almeno per il momento le parole del concorrente potrebbero essere semplicemente uno sfogo, preso dal momento, e niente di più. Sicuramente durante il giorno di questi giorni, qualora volesse realmente abbandonare il programma, rivelerà maggiori dettagli a tal proposito. In particolar modo durante la diretta prevista per lunedì prossimo.