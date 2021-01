Giorgio Manetti rifiuta la proposta di Signorini: l’invito al GF Vip

Giorgio Manetti, recentemente intervistato da Nuovo Tv, ha dichiarato di aver rifiutato una recente proposta di Signorini di entrare nella casa del Grande Fratello Vip

Giorgio Manetti è noto al pubblico del piccolo schermo non solo per la sua esperienza negli studi Elios di Roma per prendere parte al dating show di Uomini e Donne, ma anche per la sua storia con Gemma Galgani, che ha fatto sognare e non poco milioni di italiani che nonostante lui non appaia più sul piccolo schermo sognano comunque un suo ritorno.

A realizzare questo sogno ci aveva pensato Alfonso Signorini, chiedendo all’ex cavaliere del Trono Over di voler partecipare alla quinta edizione del GF vip, ma Giorgio avrebbe, come dichiarato da lui stesso tra le pagine di Nuovo Tv, declinato tale invito.

“Ho preferito dire di no alla partecipazione alla quinta edizione del GF Vip” ha esordito l’ex di Gemma. “Ringrazio l’offerta che mi ha fatto Alfonso, ma non è un’esperienza che sono interessato a voler fare” ha ammesso.

Giorgio Manetti ha detto no a Signorini, ma ha ammesso che non direbbe no ad un altro programma tv.

Isola dei Famosi: Giorgio Manetti si candida dopo il no al GF Vip

Giorgio Manetti ha ammesso che nonostante non sia interessato a prendere parte ad un programma come il Grande Fratello Vip, prenderebbe volentieri parte all’Isola dei Famosi. Anche se farebbe un percorso più solitario, come ha fatto Raz Degan, in quanto non vorrebbe essere protagonista di discussioni con gli altri naufraghi del programma.

“Onestamente sono del parere che l’Isola rappresenterebbe una bella sfida per me” ha esordito l’ex cavaliere del Trono Over. “E’ vero, è un contesto che ti impone di dover condividere le tue giornate con gli altri concorrenti al fine di far nascere dinamiche che ti portano a litigare, ma credo che lì farei un percorso solitario” ha ammesso. “Un po’ come ha fatto Raz Degan per intenderci” ha concluso.

Giorgio Manetti sarà all’Isola dei Famosi? Almeno per il momento il suo nome non è comparso tra i concorrenti, ma lui potrebbe tornare anche in tv rispondendo all‘appello fatto da Maria De Filippi tempo fa.

Intanto, nonostante si sappia davvero poco del cast, il ritorno dell’Isola dei Famosi sembrerebbe essere previsti per i primi di Marzo, dopo il Festival di Sanremo.