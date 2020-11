Maria De Filippi ha lanciato un appello a Uomini e Donne per Giorgio Manetti. L’ex di Gemma Galgani accetterà l’invito?

A Uomini e Donne si è tornata a parlare della tormentata storia d’amore, finita anni fa ormai, tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Il tutto è tornato al centro della polemica dopo la pubblicazione di alcune foto rubate da parte del settimanale Nuovo che immortala Tina Cipollari insieme all’ex Gabbiano degli studi Elios.

Il titolo affidato dalla rivista era un po’ provocatorio nei confronti della dama, in quanto insinuava che i due si fossero visti per parlare di Gemma, ma in realtà il loro incontro è stato del tutto casuale perché lei si trovava a Firenze insieme al suo nuovo compagno. Il cavaliere, tra l’altro, è anche felicemente fidanzato da svariato tempo.

Gemma Galgani però non è convinta di questo e sostiene che sia una totale mancanza di rispetto da parte di Tina avere un’amicizia con il suo ex. D’altra parte Tina Cipollari ha ammesso che non c’è assolutamente nulla tra loro ed è convinta che lei ci stia male soltanto perché prova ancora qualcosa per il suo ex.

Per mettere fine ad ogni dubbio, Maria De Filippi ha lanciato un appello a Giorgio Manetti chiedendogli di tornare a Uomini e Donne per raccontare la sua versione della storia. In modo tale che Gemma, che ha svelato un retroscena su Gigi Proietti, possa mettersi l’anima in pace ancora una volta, visto che nutre ancora parecchi dubbi a riguardo e che ha parlato dell’argomento per più settimane di seguito. Il Gabbiano accetterà l’invito della padrona di casa?

Giorgio Manetti rifiuta l’invito di Maria? Cosa aveva detto su Uomini e Donne

Il pubblico del piccolo schermo ora è più curioso che mai di scoprire se Giorgio Manetti accetterà l’invito di Maria De Filippi, visto che gli ha pubblicamente chiesto di tornare in studio per raccontare la sua versione dei fatti sull’incontro con Tina Cipollari.

L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne non si è ancora sbilanciato in tal proposito, ma in una vecchia intervista, a meno che non abbia cambiato idea nel giro di breve tempo, aveva confidato che non sarebbe tornato più in trasmissione perché non gli piaceva più l’aria che respirava durante le sue ultime apparizioni in tv e nonostante la redazione gli avesse spiegato che non aveva nulla contro di lui si sentiva di troppo e per questo motivo ha scelto di abbandonare il parterre maschile di canale 5.

Giorgio Manetti aveva parlato anche del suo ipotetico ritorno a Uomini e Donne affermando che oggi come oggi si sarebbe assolutamente fuori posto negli studi Elios di Roma a causa delle dinamiche che man mano hanno preso vita all’interno del dating show di Maria De Filippi. Anche per l’introduzione del Trono Misto, che ha visto scambiarsi giovani corteggiatori e i protagonisti dell’Over, quando a lui fu vietato di avere tra la sua schiera di ammiratrici in studio delle donne troppo giovani.

Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne dopo aver ricevuto un invito ufficiale da parte della padrona di casa? Forse lui, durante quell’intervista, si riferiva al suo ruolo di cavaliere e non di ospite speciale per una puntata sola. Staremo a vedere cosa sceglierà il Gabbiano di Gemma.