Il costo dei pantaloni di Andrea Zelletta fa infuriare il web: cifra da capogiro

Andrea Zelletta ha confidato la cifra spesa per i suoi pantaloni. Il web non ha apprezzato tale confessione e lo ha subito stroncato, ecco per quale motivo.

Andrea Zelletta è finito al centro dell’ennesima polemica durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip. Che cos’è successo? L’ex tronista di Uomini e Donne, mentre parlava del più e del meno con i suoi compagni di viaggi, non ha mai nascosto di aver affrontato numerosi problemi durante la sua vita. Per questo motivo non appena è riuscito a guadagnare i primi soldi grazie alla sua professione di modello e alla partecipazione al dating show di Maria De Filippi, ha scelto di levarsi qualche sfizio.

Fin qui non c’è assolutamente niente di male, anzi. Andrea, che di recente si è scagliato contro gli autori del programma, ha confidato di aver scelto di comprare un paio di pantaloni piuttosto costosi che non erano nemmeno in saldo. In quanto voleva togliersi una piccola soddisfazione personale, raccontando la cifra da capogiro spesa per questo acquisto. Tale confessione però ha fatto infuriare non solo Natalia Paragoni, quando venne a sapere dell’acquisto del suo fidanzato, ma anche il pubblico della rete che lo ha accusato di essere una persona incoerente in quanto durante l’inizio di questa esperienza al Grande Fratello Vip aveva confidato di essere piuttosto rammarico di non essere mai riuscito ad offrire una cifra a sua madre.

La confessione di Andrea Zelletta ha fatto infuriare il web e il video che ritrae questo momento, dove svela quanto ha sborsato per quel famoso paio di pantaloni, è già diventato virale.

Andrea Zelletta al centro della polemica. Il pubblico lo stronca: “Incoerente!”

Andrea Zelletta, come anticipato, ha raccontato che nemmeno la sua fidanzata Natalia Paragoni ha apprezzato l’acquisto da lui fatto, ma che si è giustificato con lei affermando che voleva levarsi questo sfizio da un po’ e per questo motivo ha scelto di spendere una cifra da capogiro per dei pantaloni. Ecco la sua confessione nella casa del GF Vip:

“Per quei pantaloni ho speso 1190 euro“ ha esordito l’ex tronista, che di recente ‘ha dato i numeri’. “Li volevo troppo e li avevo a portata di mano. Così ho deciso di volermi levare lo sfizio” ha proseguito l’ex tronista, rivelando anche la reazione della sua fidanzata di fronte a questa scelta.

“Quando Natalia l’ha voluto sapere ha scatenato l’inferno“ ha ammesso senza giri di parole. “Io li ho pagati a prezzo pieno, non mi hanno fatto nessuno sconto” ha concluso, scatenando l’ira del pubblico della rete, che ha trovato la sua confessione piuttosto incoerente rispetto alle confidenze fatte sulle condizioni economiche della sua famiglia.

Croccantino Zelletta che ci fa sapere che i suoi pantaloni li ha pagati 1190 euro di tasca sua senza sconti, lui che “non 😭ho😭 mai😭 portato😭 a 😭cena😭 fuori 😭mia 😭madre”#gfvip #tzvip pic.twitter.com/GUxZdgoZLh — Battitrice Libera (@rainbow20202020) January 24, 2021

Andrea Zelletta è stato stroncato dal web, che non ha apprezzato quanto confidato ai suoi compagni di viaggio nelle scorse ore.