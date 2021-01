Sei pronta a tentare la sorte e ricevere un bacio fortunato che possa garantirti il montepremi? Andrea Zelletta potrebbe fare per te.

Attendi con trepidante attesa un colpo di fortuna che possa garantirti la realizzazione di ogni tuo più piccolo ma importante desiderio? Senti di aver il bisogno di farlo per avere tanti soldi in banca? Allora vuoi tentare la fortuna con i numeri del lotto, superenalotto e million day?

Ti piacerebbe un mese fra lusso da favola per i luoghi del mondo, macchine di lusso e personalizzate nonché milioni di euro in banca? Siamo pronti ad un viaggio da sogno a Los Angeles, comprare casa nei pressi della walk of fame? O magari trasferirci in Giappone e dividerci fra i vari territori dell’oriente? Ovviamente tutti noi lo vogliamo, ma ci vogliono solo i soldi per poterlo fare.

Questi sono un po’ ambizioni e sogni di tutti coloro che tentano la sorte e vogliono un bacio della dea bendata. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di centrare i numeri fortunati che possano garantire la vittoria.

Ma dov’è che cerchiamo questi numeri? Praticamente ovunque. C’è chi utilizza la smorfia napoletana ed associa ad ogni evento dei numeri fortunati da poter giocare. C’è invece chi ama guardare il proprio circondario e vedere se ci sono numeri che spuntano all’improvviso sulle insegne del barbiere, quella del macellaio e così via.

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto. Insomma, serve un bacio dalla fortuna.

E se invece in questo caso a darci i numeri fosse il bellissimo Andrea Zelletta?

Andrea Zelletta dà i numeri? La fortuna pronta dalla tua parte!

Nome: Andrea Zelletta

Età: 27 anni

Data di nascita: 2 luglio 1993

Segno zodiacale: cancro

Luogo di nascita: Taranto

Professione: Modello, ex calciatore, ex tronista e DJ

Altezza: 178 cm

Peso: 70 kg

Followers su Instagram: 562 mila

Tatuaggi: 8 visibili

8 visibili Curiosità: definito più volte “comodino” dal popolo del web per la sua scarsa attitudine alle dinamiche della casa e per essersi sempre esposto poco, nell’ultimo periodo è invece molto vicino al pubblico vista la vicenda che lo vedrebbe un po’ confuso nei confronti della fidanzata Natalia Paragoni

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre il bellissimo modello fidanzato con Natalia Paragoni e che tanto ha fatto discutere al GF VIP, Andre Zelletta:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri del bellissimo modello)

(il primo metro di altezza oltre ai centimetri del bellissimo modello) 2 (il giorno in cui è nato il tanto discusso inquilino della casa del GF VIP)

(il giorno in cui è nato il tanto discusso inquilino della casa del GF VIP) 4 (il cancro è il quarto dei segni zodiacali ed è il segno sotto cui è nato Andrea Zelletta)

(il cancro è il quarto dei segni zodiacali ed è il segno sotto cui è nato Andrea Zelletta) 5 (il primo numero dei follower che il fidanzato di Natalia Paragoni ha su Instagram)

(il primo numero dei follower che il fidanzato di Natalia Paragoni ha su Instagram) 7 (è il mese in cui il bellissimo modello e DJ è nato)

(è il mese in cui il bellissimo modello e DJ è nato) 8 (i tatuaggi che sono visibili che ha l’ex tronista di Uomini e Donne, fra cui una scritta molto discussa con il nome di “Alessia”)

(i tatuaggi che sono visibili che ha l’ex tronista di Uomini e Donne, fra cui una scritta molto discussa con il nome di “Alessia”) 19 (le prime due cifre dell’anno di nascita del bel DJ che ha dato sfoggio alle sue doti la notte di Capodanno nella casa del GF VIP)

(le prime due cifre dell’anno di nascita del bel DJ che ha dato sfoggio alle sue doti la notte di Capodanno nella casa del GF VIP) 27 (gli anni di età del bel ragazzo che forse ha ancora tanto da mostrare all’interno della casa più chiacchierata d’Italia)

(gli anni di età del bel ragazzo che forse ha ancora tanto da mostrare all’interno della casa più chiacchierata d’Italia) 62 (gli ultimi due numeri dei follower che il modello ed ex tronista di Uomini e Donne ha su Instagram)

(gli ultimi due numeri dei follower che il modello ed ex tronista di Uomini e Donne ha su Instagram) 70 (il peso del giovane ragazzo ora inquilino veterano della casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini)

(il peso del giovane ragazzo ora inquilino veterano della casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini) 78 (i centimetri di altezza oltre al metro del fidanzato di Natalia Paragoni)

(i centimetri di altezza oltre al metro del fidanzato di Natalia Paragoni) 93 (le ultime due cifre dell’anno di nascita del bellissimo modello e DJ)

Sulla base dei calcoli fatti sulla splendida donna e che sono stati forniti su base delle caratteristiche che il bellissimo modello e DJ possiede possiamo procedere con il mostrare quali sono i numeri fortunati di Andrea Zelletta:

1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8 – 19 – 27 – 62 – 70 – 78

Million Day, i numeri ritardatari

Di seguito vi ricordiamo anche quali sono alcuni dei numeri ritardatari.

I numeri ritardatari, ribadiamolo, sono quei numeri che non sono ancora stati estratti per il gioco giornaliero del Million Day:

36-14-44-19-22-48-18-41