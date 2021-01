Andrea Zelletta si scaglia contro gli autori del GF Vip: “Non siamo stupidi”

Andrea Zelletta subito dopo la diretta di ieri sera si è subito scagliato contro gli autori del GF Vip a causa del prolungamento della trasmissione, in quanto non sono ancora a conoscere dell’effettiva data della finale.

Andrea Zelletta, così come tutti i suoi compagni di viaggio, durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip è venuto a conoscenza di qualcosa di cui aveva iniziato ad aver il sospetto durante gli scorsi giorni. Che cosa? Che il reality show di canale 5 non terminerà verso i primi di febbraio, come Alfonso Signorini gli aveva comunicato ufficializzando il primo prolungamento del programma, che in realtà sarebbe dovuto terminare durante i primi giorni di dicembre, ma che andrà avanti per tutto il resto del mese anche se non gli è ancora stata comunicata la data ufficiale della finale.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che di recente ha rimproverato Andrea Zenga, non ha gradito la notizia in quanto, ha subito precisato, che rimanere qualche giorno in più nella casa non gli cambia assolutamente nulla, ma che vorrebbe che ci fosse chiarezza da parte degli autori e della produzione visto che più volte avevano chiesto maggiori notizie a riguardo, ma loro avevano sempre risposto in maniera vaga.

Per questo motivo Andrea Zelletta si è scagliato contro gli autori del Grande Fratello Vip, non mandandole di certo a dire.

Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta si sfogo dopo la diretta – VIDEO

Andrea Zelletta, così come i suoi compagni di viaggio, avrebbe gradito una maggiore chiarezza da parte degli autori, che almeno per il momento non gli hanno ancora comunicato la data ufficiale della finale. Anche se Alfonso Signorini ha rassicurato che non appena avranno deciso la data della messa in onda saranno i primi a saperlo, anche se sul web gli utenti della rete sperano che la messa in onda non si prolunghi ancora visto che i concorrenti sono visibilmente stanchi, considerato che sono rinchiusi da quasi 5 mesi al GF Vip.

“Non è tanto il fatto che dobbiamo restare due settimane in più o meno qui dentro” ha esordito l’ex tronista che come Tommaso Zorzi non ha reagito bene di fronte alla notizia. “Ma siamo persone, diteci la cavolo di verità di quello che sta succedendo ed uno si regola di conseguenza” ha proseguito. “Diteci la verità una volta e per tutte” ha aggiunto.

“Non ci comporta così dai. Noi stavamo tutti in confessionale e sembravano degli stupidi la dentro e non lo siamo affatto” ha poi concluso. “Vogliamo soltanto sapere che cosa sta succedendo, non è nemmeno più una questione di voler vincere ma di portare fino alla fine e concludere qualcosa che si è iniziato”.

Andrea Zelletta si è sfogato al GF Vip, così come molti suoi compagni ed una reazione del genere, considerando che sono entrati nella casa più spiata d’Italia dai primi di settembre, sembra essere assolutamente normale. I concorrenti sono stanchi e vogliono ritornare alle loro vite.