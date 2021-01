Andrea Zelletta “rimprovera” Zenga: “I figli hanno bisogno di una mamma e di un papà”

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip ha “rimproverato” il nuovo concorrente Andrea Zenga, affermando che per natura un bambino ha bisogno di una mamma e di un papà e di soltanto uno dei due. A dargli man forte, è intervenuto Pierpaolo Pretelli.

Andrea Zelletta nelle scorse ore ha “rimproverato”, ci teniamo a precisare in maniera bonaria senza attaccare il suo interlocutore ma parlando con toni neutri, Andrea Zenga. Il motivo? Il figlio del calciatore non ha fatto alcun mistero di non voler in alcun modo rivedere suo padre, il famoso calciatore. O almeno nella casa del GF Vip, in quanto al momento non gli sembrerebbe il contesto adatto per potersi ripararle.

In molti però gli hanno chiesto se avesse mai sentito la sua mancanza e lui ha sempre risposto di no, affermando che non poteva di certo sentire la mancanza di qualcuno che non c’è mai stato. Questo concetto per l’ex tronista di Uomini e Donne, che ieri ha ricevuto un messaggio da Natalia Paragoni, sembra essere alquanto sconosciuto in quanto ha rivelato che secondo lui il nuovo concorrente ha sentito e come la mancanza di del padre perché ritiene che un bambino abbia bisogno di una mamma e di un papà. A dargli man forte ci ha pensato anche Pierpaolo Pretelli, raccontando, in minima parte, la sua esperienza.

Andrea Zenga prende le distanze da Andrea Zelletta: interviene Pierpaolo

Andrea Zenga ha raccontato la sua esperienza e chi meglio di lui può conoscerla, rispetto agli altri concorrenti che hanno vissuto una situazione completamente differente dalla sua, ma nonostante ciò Zelletta è convinto dell’esatto contrario:

“Un bambino ha bisogno di entrambe le parti, in quanto ha un papà e una mamma fin dalla nascita” ha esordito l’ex tronista, come riportato sul portale Biccy. “Non hai mai avuto un padre, ma non è vero che non ti è mancato“ ha continuato. “Serve una mamma e un papà, ma anche se vai ad una festa di compleanno e tutti hanno il papà e tu torni a casa ed hai soltanto tua mamma. Non sminuiamo queste figure“ ha aggiunto. “Un bambino ha bisogno di queste cose, ma per natura. Comprendo il tuo discorso quando mi dici che ci sono situazioni peggiori o più gravi, ma la famiglia ha il suo valore.

A dargli man forte, come anticipato, ci ha pensato Pierpaolo Pretelli, su cui ieri è intervenuto suo fratello spiazzando tutti. “Io sono d’accordo, anche per me un bambino ha bisogno di entrambe le figure. Anche nella natura sono presenti queste due figure” ha esordito. “Mio figlio ha i suoi genitori separati, ma dice sempre mamma e papà. Alla fine è tutta una questione di natura“ ha concluso, ma Andrea Zenga ha prontamente ribadito il suo punto di vista, spiegandogli quello che lui ha vissuto sulla sua pelle a differenza loro.

“Io ho una concezione diversa dalle vostre. Io da lui non ho mai ricevuto nulla e i genitori sono quelli che ti crescono non quelli che ti mettono al mondo“ ha sostenuto, portando al Grande Fratello Vip lo spaccato di vita da lui vissuto. “Quella di cui parlate è la famiglia che si vede nella Mulino Bianco, ma nella vita reale le cose non vanno sempre in questo modo” ha proseguito. “Io non ho avuto alcuna mancanza perché ho sempre ricevuto tutto l’amore di cui avevo bisogno. Se non ho mai avuto un padre, non mi può mancare. Nella vita ci sono cose ben peggiori di queste, credetemi!” ha concluso.

ma che discorso è “il bambino ha bisogno di una mamma e di un papà” ?? is this il 1300? 👁👄👁#gfvip — virginia – #WeSayNoToMazepin (@vrgniia) January 7, 2021

Andrea Zenga al GF Vip sta iniziando a farsi conoscere, a differenza dei nuovi concorrenti che sono passati un po’ in sordina, sarà per questo che sta aumentando i suoi consensi tra il pubblico?