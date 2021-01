Tommaso Zorzi, forte crisi nervosa per il prolungamento del Gf Vip: ansia e vomito

Grave crisi nervosa per Tommaso Zorzi a causa del prolungamento del Grande Fratello Vip 2020: ansia e vomito dopo la diretta con Signorini.

Ansia, vomito e nervi a fior di pelle per Tommaso Zorzi, sconvolto dalla decisione di prolungare ancora il Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini, senza svelare la data della finale, ha confermato il prolungamento del reality per tutto il mese di febbraio. Un annuncio che ha sconvolto soprattutto Tommaso.

“E’ la seconda volta che succede. Pensi di essere giunto alla fine dell’avventura e poi tutto cambia. Fuori ho una vita. Non si può pensare di sparire per sei mesi”, ha sbottato Tommaso dopo aver ascoltato le parole del conduttore. Andua Adua Del Vesco e Andrea Zelletta hanno avuto un momento di sconforto lasciandosi andare alle lacrime, ma a preoccupare di più è stato Tommaso che, dopo la diretta con Signorini, è stato colto da un forte senso d’ansia.

Crisi nervosa per Tommaso Zorzi: notte agitata a causa del prolungamento del Grande Fratello Vip 2020

Maria Teresa Ruta la cui imitazione da parte di Signorini ha provocato la reazione del web, pur essendo molto stanca, a nome di tutti, si è detta orgogliosa e felice di poter continuare il percorso chiedendo ad Alfonso Signorini la possibilità di riconoscere a tutti il diritto di poter fare una telefonata. Richiesta che è stata accolta dal conduttore, ma al termine della puntata, nella stanza blu, Tommaso ha criticato l’atteggiamento della Ruta.

“Non sono d’accordo con quello che hai detto. Non dovevi parlare a nome di tutti”, ha sbottato Tommaso visibilmente nervoso. In giardino, poi, mentre fumava, ha pensato di abbandonare tutto con Adua e Pierpaolo Pretelli che hanno provato a calmarlo.

“Non ce la faccio. Soffro di claustrofobia. Non riesco a stare in un posto per più di cinque minuti”, ha spiegato ai coinquilini. Tommaso ha poi avuto un vero e proprio collo rifugiandosi in bagno. “Sta vomitando”, hanno poi commentato i compagni che hanno provato a calmarlo.

Il modo in cui corre subito verso il bagno quando capisce mi spezza il cuore..🥺#TZVIP pic.twitter.com/BMeMU0QDWH — тraѕн qυeen 🍵 || cancro aѕcendenтe eѕaυrιтa ♋️ (@Ilovetrashh) January 19, 2021

Tommaso sta malissimo, ha avuto un attacco di panico mostruoso da portarlo a vomitare. Stefania sta malissimo e sta piangendo per quello che è successo in puntata. Non era questo che volevo vedere quando mi sono collegata il 14 settembre.#tzvip #sovip — louisa without the ‘o’ 🌧 (@hugscarrots) January 19, 2021

🔴 Tommaso sta vomitando in bagno disperato per il prolungamento, assurdo. Li stanno esasperando, sono riusciti addirittura a farli stare male fisicamente. Sto male per lui. 💔#GFvip #TZvip pic.twitter.com/zdEZLOEFbo — BagnoTrash (@TrashAmmme) January 19, 2021

Il pubblico che si era già opposto al prolungamento del programma, si è schierato in massa con Zorzi e gli altri concorrenti, colti dal panico dopo l’annunciodi Signorini.