Maria Teresa Ruta bloccata al GF Vip: ”Rischia di dare fuoco alla casa”

Maria Teresa Ruta è stata immediatamente bloccata dagli autori del Grande Fratello Vip perché voleva fare un falò in giardino. Gli altri concorrenti sono rimasti spiazzati dal gesto della conduttrice.

Maria Teresa Ruta è finita di nuovo al centro dell’attenzione mediatica. In quanto nelle scorse ore, come dimostra il video pubblicato in fondo all’articolo, ha provato a creare un falò nel giardino della casa del GF Vip.

La conduttrice, che di recente ha affrontato Alba Parietti in diretta, senza rivelare le sue intenzioni agli altri concorrenti, ha chiesto se potesse usare per qualche secondo l’accendino e, dopo aver ricevuto il permesso dei suoi compagni di viaggio, si è isolata nel giardino portando con sé un contenitore con all’interno della carta pronta ad incendiare il tutto. La produzione di Alfonso Signorini, considerando anche che la casa più spiata d’Italia è andata più volte letteralmente a fuoco, è prontamente intervenuta richiamando Maria Teresa all’ordine e chiedendole di entrare subito in confessionale.

Maria Teresa Ruta stava accendendo un mini falò al GF Vip senza spiegare il perché di tale gesto, ma lasciando senza parole i suoi compagni di viaggio che sono rimasti sbigottiti nell’assistere a questa scena. Tanto da temere perfino, come rivelato da Andrea Zelletta, che potesse incendiare ogni cosa presente all’interno della casa più spiata d’Italia.

Maria Teresa Ruta preoccupa i concorrenti del Grande Fratello Vip

Come anticipato, Maria Teresa Ruta non ha spiegato il motivo di tale gesto, limitandosi a sorridere sia quando si è recata in giardino per dare vita, ma fortunatamente non ci è riuscita, al mini falò in giardino, ma anche quando la produzione ha scelto di richiamarla a causa del gesto che stava per fare.

Basti pensare, infatti, che in numerosi occasioni quando gli addetti ai lavori stavano progettando la casa per i concorrenti nelle varie edizioni tutto ha preso fuoco e per questo motivo il gesto della conduttrice, che certamente non voleva incendiare il tutto, avrebbe potuto avere drastiche conseguenze, mettendo in pericolo la salute degli altri concorrenti che non hanno nascosto la loro preoccupazione. Tant’è che Andrea Zelletta, come vi abbiamo anticipato, ha rivelato a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che è stata difesa da suo marito Simone Gianlorenzi, che quel gesto avrebbe potuto incendiare ogni cosa e che non capisce come abbia potuto pensare di fare una cosa simile.

Purtroppo i vipponi, quelli storici e non gli ultimi entrati nelle scorse settimane, sono rinchiusi da quasi 5 mesi all’interno della casa più spiata d’Italia ed è comprensibile che inizino a sentire la pressione. In quanto non è di certo una situazione psicologica facile vivere 24 ore su 24 con l’occhio vigile delle telecamere puntate addosso. Senza avere, tra l’altro, la possibilità di poter sentire e vedere i propri cari, lontani dalla vita che erano soliti condurre.

Almeno per il momento non si sa se Maria Teresa al Grande Fratello Vip subirà una sorta di penalizzazione per il gesto fatto, ma probabilmente si sceglierà di chiudere un occhio in quanto è da escludere che avesse cattive intenzioni.