Maria Teresa Ruta ammette tutto: “Ho avuto un flirt con Francesco Baccini”

Maria Teresa Ruta ha confidato durante il corso di questa diretta del Grande Fratello Vip di aver avuto un flirt anni fa con il cantante Francesco Baccini e non solo.

Maria Teresa Ruta nelle scorse settimane è stata una delle protagoniste indiscusse delle dirette del GF Vip. Il motivo ha poco a che fare con le dinamiche con gli altri concorrenti, ma riguarda i flirt avuti al di fuori del programma, prima che potesse iniziare la sua storia d’amore con Roberto.

Se settimana scorsa ha confidato di aver fatto impazzire Alain Delon, tanto da dover affrontare Alba Parietti, questa volta Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico del piccolo schermo alcune confidenze fatte ai suoi compagni di viaggio in cui affermava di aver avuto dei flirt con alcuni cantanti. Uno di queste avrebbe preso anche parte al Festival di Sanremo di recente, ma senza sbilanciarsi sul suo nome.

Maria Teresa in studio è apparsa piuttosto imbarazzata e Alfonso è stato più curioso che mai di scoprire chi è il cantante in questione. La conduttrice, dopo attimi di esitazione, ha rivelato il suo nome: Francesco Baccini. La Ruta, infatti, ha raccontato che tutto è successo prima che si mettesse con Roberto e che lui era molto dispiaciuto per non essere entrato tra i cantanti in gara di Sanremo di quell’anno in quanto aveva lavorato con tanto impegno al brano in questione. Per questo motivo lei lo aveva invitato da lei per guardare la manifestazione canora e tra una cosa e l’altra è nato l’amore.

Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini hanno avuto un flirt, ma l’artista non è stato l’unico ad esser rimasto colpito dal suo fascino.

Alfonso Signorini spiazzato da Maria Teresa Ruta: tutti i suoi flirt

Alfonso Signorini purtroppo è riuscito ad ottenere soltanto un nome dalla sua concorrente, che durante il corso di questi giorni ha ammesso di essere stata corteggiata da numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra questi ci sarebbero dei calciatori, dei cantanti, di cui uno ha fatto il nome, ed alcuni personaggi intoccabili su cui ha preferito non fare parola.

La confessione in diretta di Maria Teresa Ruta ha stupito tutto il pubblico del Grande Fratello Vip che di certo non si sarebbe mai aspettato una simile rivelazione da parte sua. Anche se adesso è più curioso che mai di conoscere chi sono gli altri nomi dei personaggi a cui faceva riferimento. La conduttrice, che poco prima ha assistito ala lite tra Andrea Zelletta e Antonella Elia, deciderà di sbilanciarsi ancora di più o preferirà tenere per sé gli altri nomi dei suoi corteggiatori?

Seducente e seduttrice… predatrice e preda… di chi parliamo? Semplice, della nostra Maria Teresa! #GFVIP pic.twitter.com/XCUw9De3YB — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2021

Staremo a vedere. Quel che è certo è che Maria Teresa ha conquistato tutti al GF Vip, visto che il pubblico del piccolo schermo le ha permesso di superare la sua 21esima nomination. Un risultato decisamente da record e se non è una conquista questa, chissà quali lo sono realmente.