Le sei regole d’oro per far dormire un neonato tutta la notte

Le 6 regole d’oro per riuscire a far dormire un neonato per tutta la notte. Semplici consigli per agevolare il riposo notturno di tutta la famiglia.

Avere un figlio è un’esperienza unica e totalizzante, ma anche molto stressante soprattutto per la mamma che vive in simbiosi con il proprio figlio in special modo nel primo anno di vita. Riposare è fondamentale per ritrovare equilibrio e forza, tutta quella forza che serve per consolidare un cambiamento di vita al quale nessuno è preparato e soprattutto che, nonstante tanti libri letti durante i nove mesi di gravidanza, i corsi pre parto più innovativi e i consigli di amiche, mamme, nonne e zie, avviene davvero in poche ore, quelle del parto!

I primi mesi di un bambino fuori dalla protezione del ventre materno sono un’avventura di amore e conoscenza. L’allattamento prova moltissimo le mamme ma che, in modo meraviglioso e anche miracoloso ne fa il sostentamento del proprio figlio. Sono moltissime però le notti insonni che un neonato regala a mamma e papà e tolti i primissimi mesi di vita, dal quinto e sesto mese in poi, le poppate notturne potrebbero far spazio ad ore di riposo sereno per mamma e bambino.

Scopriamo i consigli che la blogger Agnese Cant ha voluto condividere con le altre mamme dal suo canale YouTube ‘Agnese Cant MAMMA’.

Come far dormire un neonato tutta la notte: le 6 regole d’oro che ogni mamma dovrebbe sapere

Le notti, soprattutto durante il primo anno di vita sono spesso burrascose per mamma e papà. Di sovente il problema risulta essere di tipo fisiologico, come ad esempio la presenza di coliche gassose, a cui si potrà far fronte con il giusto consiglio del medico pediatra, ma quando a tenere svegli, soprattutto la mamma, sono le poppate e magari una routine sbagliata vissuta durante il giorno dal bambino, allora qualche saggio consiglio tra mamme può risultare davvero utile!

Le regole per riuscire a far dormire un neonato per un’intera notte

Agnese Cant, mamma e blogger ha voluto condividere con le altre mamme, le sue 6 regole d’oro per far dormire un neonato tutta la notte!

Ecco le regole che potranno aiutare ad affrontare delle notti serene:

1-Evitare che il bimbo arrivi alla sera troppo stanco

Il sonno notturno è un processo che inizia il giorno. Se il bimbo arriva alla sera dopo ave passato una giornata in cui ha dormito poco, alla sera sarà carico di adrenalina che non gli permetterà di riposare in modo sereno e continuativo.

2-Mettere a letto il bambino presto

I bimbi andrebbero portati a letto tra le 18.00 e le 19.30. I bambini molto piccoli hanno un alto livello di melatonina.

3-Rispettare una routine

La routine della sera è fondamentale per predisporre mentalmente il bambino alla nanna. La routine regala sicurezza e calma al piccolo.

4-Non allattare di notte

Questo consiglio ovviamente non si può mettere in atto durante i primissimi mesi di vita in cui i neonato hanno necessità di essere alimentati molto più spesso, anche la notte.

5- Evitare il co-sleeping

Evitare di dormire accanto al bimbo. Il suo lettino sarà un luogo adatto e sicuro per un neonato, anche se le 7 regole potranno essere messe in atto anche praticando il co-sleeping. Il co-sleeping è una pratica che non mette tutti d’accordo.

6- Lavorare in squadra

Organizzarsi con il proprio partner per avere queste regole e le routine in comune e raggiungere lo stesso obiettivo, quello di riposare tutta una notte! Scopri anche il modo per calmare il pianto di un neonato in pochi minuti.

Non vi resta che guardare il video tutorial per scoprire tutti i consigli che questa mamma ha voluto condividere!