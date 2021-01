Alba Parietti affronta Maria Teresa Ruta e spunta Mara Venier

Alba Parietti questa sera ha affrontato Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip, ma durante il loro confronto è spuntata Mara Venier attraverso una rivelazione choc di Cristiano Malgioglio.

Alba Parietti, come promesso, questa sera ha raggiunto la casa del GF Vip per avere un acceso confronto con Maria Teresa Ruta. La concorrente, durante la scorsa puntata, ha raccontato di un flirt con Alain Delon, rivelando che durante la loro collaborazione a Miss Italia, l’attore l’avrebbe invitata al tavolo con lui per cenare ma che l’opinionista, durante un momento in cui lei non era presente, le avrebbe fregato il posto, ma poco importa perché dopo la manifestazione avrebbero bevuto un drink insieme.

La Parietti ha subito smentito la versione di Maria Teresa e, come promesso, è arrivata con gli artigli affilati per raccontare come sarebbero andate le cose e durante il corso di questa diretta lo ha fatto, affermando che la conduttrice avrebbe alzato se stessa screditando gli altri come avrebbe fatto già in passato con Matilde Brandi. In quanto lei non avrebbe rubato il posto a nessuno, ma avrebbe semplicemente occupato quello che le aspettava come membro della giuria del programma e che non mette in dubbio che dopo i due si siano bevuti un drink.

Il confronto tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta si è rivelato però un vero e proprio spasso che ha strappato più di un sorriso al pubblico del piccolo schermo, ma attenzione perché le cose non sono andate come immaginato in quanto Malgioglio ha fatto ha rivelazione choc in diretta proprio a tal proposito, che ha lasciato tutti senza parole.

Un aneddoto raccontato da Maria Teresa… una risposta arrivata in maniera puntuale da Alba Parietti. Due verità che non possono convivere. #GFVIP pic.twitter.com/9XVbUbH912 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2021

Maria Teresa Ruta e Alba Parietti: il retroscena di Malgioglio GF Vip

Alba VS Maria Teresa: il triangolo con Alain Delon riserva qualche piccola sorpresa che non immaginavamo… #GFVIP pic.twitter.com/rQrQaGYhPh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2021

Cristiano Malgioglio ha rivelato in realtà che in quel periodo Alain Delon non aveva occhi né per Alba Parietti e nemmeno per Maria Teresa Ruta, ma per un’altra donna ben nota al pubblico del piccolo schermo. Chi? Mara Venier!

“Lui è stato pazzo di Mara in quel periodo, me lo ricordo bene. Mi chiese perfino di dargli il suo numero” ha raccontato il paroliere di Mina in diretta, che ha strappato un sorriso dopo il forte confronto tra Andrea Zenga e suo padre. “Soltanto che io invece di dargli il suo numero, gli ho dato quello mio“ ha rivelato, cogliendo di sorpresa non solo tutti i presenti in studio ma anche il pubblico da casa che è riuscito a seguire questo momento con grande attenzione ed interesse.

Alba Parietti e Maria Teresa Ruta avrebbero “perso” di fronte alla zia più amata d’Italia, ma hanno comunque regalato un bel momento ai telespettatori, colpendosi a suon di battute graffianti.