Alba Parietti pronta al confronto con Maria Teresa Ruta: “Lo squalo è partito”

Alba Parietti è pronta a tornare al Grande Fratello Vip per un acceso confronto con Maria Teresa Ruta. Chi delle due avrà la meglio durante la prossima diretta con Alfonso Signorini?

Alba Parietti ha dimostrato durante il corso degli anni di essere una donna sempre molto schietta e, nel bene o nel male, dice sempre ciò che pensa, senza troppi peli sulla lingua. Per questo motivo, quando la diretta di lunedì scorso, Maria Teresa Ruta l’ha tirata in ballo, affermando che ad un evento dove stavano insieme Alain Delon lui l’avrebbe preferita perché avrebbe una certa passione per le donne un po’ più mature.

Alba Parietti ha smentito Maria Teresa Ruta al GF Vip, e poi è intervenuta anche Patrizia Rossetti, affermando che la versione raccontata durante il corso della diretta non corrisponderebbe alla verità dei fatti, in quanto il bell’attore avrebbe scelto lei e non la conduttrice. Per questo motivo, gli autori del programma, hanno deciso di fornire una maggiore chiarezza al pubblico del piccolo schermo che di questa vicenda ci ha capito ben e poco e quale strategia migliore se non un bel confronto durante la prossima puntata? A svelare questa succosa anticipazione è stata la Parietti stessa sul suo profilo Instagram, ecco che cosa ha detto.

GF Vip anticipazioni: Maria Teresa e Alba Parietti alla resa dei conti

Alba Parietti ha anticipato al popolo della rete che sarà un confronto di fuoco. Anche se non è ancora chiaro se andrà in onda durante la puntata di domani, che vedrà anche l’entrata di Walter Zenga, o bisognerà aspettare l’appuntamento di lunedì sera.

“Vi avviso che lo squalo è partito per raggiungere Roma ed è impegnato ad affilarsi le pinne” ha esordito la mamma di Francesco Oppini. “Io e il mio ego siamo in treno, siamo già partiti, che voi lo vogliate oppure no, ma da adesso fino a lunedì non ho intenzione di leggere alcun commento“ ha proseguito l’opinionista. “Me ne frego” ha aggiunto ironica. “Ci sarà uno scontro epocale tra titani“ ha promesso.

“Chi avrà mentito tra noi due? Chi ha sparato la bugia più grossa?” ha chiesto in maniera retorica. “Domani scoprirete tutta la verità. Vi suggerisco di compare i pop corn perché ormai siamo alla resa dei conti e ne resterà soltanto una“ ha concluso per poi aggiungere: “Se la nuova generazione si contende Pierpaolo Pretelli, noi puntiamo a Delon”.

Tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta ci sarà sicuramente un confronto tra titani, come ha anticipato l’opinionista, e sicuramente riusciranno a portare un po’ di pepe durante il corso della diretta di Alfonso Signorini, visto che durante la scorsa puntata si è preferito concentrarsi sulle sorprese ai concorrenti piuttosto che alle dinamiche riguardanti il programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Chi avrà mentito tra le due e chi avrà raccontato la verità? Manca ancora poco e finalmente il pubblico del Grande Fratello Vip scoprirà ogni cosa su questo inatteso retroscena.