Secondo alcune recenti indiscrezioni lasciate in rete, Walter Zenga potrebbe entrare dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ci sarà un confronto padre-figlio con Andrea?

Solo qualche giorno fa nella casa del Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga ha parlato di suo padre Walter, rilevando alcune indiscrezioni sul loro rapporto padre-figlio. Un rapporto turbolento e che potrebbe portare con sé molti retroscena.

Difatti ultimamente si parla molto di Walter Zenga e della partecipazione del figlio Andrea al Grande Fratello Vip, motivo per il quale molto probabilmente presto avverrà un confronto tra i due.

Andrea non ha mai negato di non avere più rapporti con il padre da lungo tempo, ma forse le cose potrebbero essere un po’ diverse. Ciò è che è sicuro e noto è che l’ex portiere dell’Inter non è mai intervenuto apertamente sulla questione, nonostante il ciclone mediatico che lo ha travolto in pieno. Adesso però pare che Walter, che è ancora molto amato dal “suo pubblico” abbia qualcosa da dire e voglia comunicarlo in diretta nazionale ad Alfonso Signorini.

Walter Zenga dentro la casa del GF Vip: scontro incontro con Andrea?

Dopo grande riservatezza, Walter Zenga, lʼex portiere varcherà la porta rossa per un confronto con il figlio, dopo le polemiche generate dalle parole del gieffino. Tra i due infatti non sembra scorrere borsa sangue e pare addirittura che non ci sia praticamente alcun rapporto da moltissimi anni.

Anche Nicolò Zenga aveva ripetuto le stesse parole del fratello durante un’intervista a “Domenica Live”. Ora la palla passa a Walter, che avrà la possibilità di parare le critiche ricevute dai figli.

Dunque Walter Zenga entrerà nella casa del “Grande Fratello Vip” per un incontro con il figlio Andrea. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale sarà ospite nella puntata di venerdì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5.