Quest’attrice molto famosa cominciò la sua carriera da adolescente, prestando il volto al personaggio amatissimo di un’importante serie TV. Da adulta ha coronato il suo sogno sposando l’attore di cui era innamorata da bambina, ma purtroppo le cose sono finite molto male.

Molte donne della sua generazione l’hanno profondamente invidiata: quest’attrice bella e piena di talento ha infatti impersonato un vero e proprio simbolo delle ragazza degli anni 2000 e ha avuto due storie d’amore molto importanti, entrambe con due attori adorati dalle sue coetanee.

Quest’attrice è estremamente intelligente: il suo altissimo Q.I. le avrebbe permesso di entrare nelle più prestigiose università americane, anche se le cose sono andate diversamente: diventata famosa mentre era alle superiori, quest’attrice ha deciso di dedicarsi completamente alla sua carriera e di non investire il proprio tempo nella carriera accademica.

Il ruolo più importante della sua vita le è stato assegnato per la caparbietà dei produttori, che hanno voluto a tutti i costi farle il provino. Lei infatti, che era stata richiesta per una certa parte, nel giorno dei provini era impegnata sulla scena di un musical teatrale scolastico e quindi non si presentò alle audizioni.

I produttori della serie, che erano certi di aver trovato la loro protagonista, decisero quindi di farle un provino in video. Ad aiutare l’attrice a recitare le proprie battute intervenne sua madre, che recitò per lei le battute di un altro personaggio destinato a diventare estremamente famoso.

Nonostante le strane modalità con cui il provino venne realizzato (strane per l’epoca), fu un vero e proprio successo e la parte le fu assegnata, facendola entrare di fatto nel magico mondo di Hollywood.

L’attrice di Dawson Creek che da adulta sposò la sua “cotta” di adolescente

La bambina della prima fotografia è Katie Holmes, l’attrice che da giovanissima venne scritturata per diventare Joey Potter, l’assoluta protagonista femminile di Dawson’s Creek.

L’attore che si vede in questa fotografia insieme a lei è Ian Stuart Bohen, che nella prima stagione di Dawson’s Creek interpretò il personaggio di Anderson Crawford. Anderson diede a Joey il famoso primo bacio, ma era destinato a sparire rapidamente dalla memoria dei telespettatori, che si innamorarono con Joey di altri due personaggi.

Il primo è naturalmente il personaggio di Dawson, interpretato dall’attore James Van Der Beek, mentre l’altro è il personaggio di Pacey Witter, interpretato dall’attore Joshua Jackson.

Joshua e Katie divennero una coppia anche nella vita reale, facendo letteralmente scoppiare di gioia i cuori dei fan della serie e degli inguaribili romantici di allora.

La relazione non durò moltissimo: nel 2005 l’attrice di Dawson Creek conobbe l’attore per cui aveva sempre avuto una cotta terribile: Tom Cruise.

I due hanno ben 16 anni di differenza: lui è nato nel 1962 e lei nel 1978. Quando si sono fidanzati avevano rispettivamente 27 anni lei e 43 anni lui.

A tutti gli effetti la loro storia sembrava una storia d’amore perfetta. Molti ricordano ancora quando Tom dichiarò il suo amore a Katie dando letteralmente in escandescenze davanti alle telecamere durante una puntata dello show di Oprah Winfrey. I romantici affermarono che si trattava semplicemente di grande felicità. I malpensanti affermarono che all’epoca Cruise fosse sotto l’effetto di stupefacenti.

Nonostante le sue stranezze, Tom Cruise pare sia in grado di organizzare momenti romantici perfetti: chiese a Katie Holmes di sposarlo mentre entrambi si trovavano sulla Tour Eiffel (probabilmente presa in affitto per l’occasione) e organizzò un matrimonio sontuosissimo in Italia nel 2006.

All’epoca, Katie era già incinta di Suri, la bambina nata ad Aprile di quello stesso anno, mentre i genitori si sposarono in Novembre. L’attrice di Dawson Creek sembrava destinata a recitare nel film più romantico che si potesse immaginare.

Prima del matrimonio Katie Holmes si era precipitosamente convertita a Scientology, la setta religiosa a cui il marito Tom apparteneva dal 1986. Katie appartenne alla chiesa di Scientology per tutta la durata del suo matrimonio e, da quello che dimostra il suo curriculum, durante questo periodo la sua carriera subì una brusca frenata.

L’attrice dichiarò all’epoca che Hollywood era diventata molto severa con gli esponenti della chiesa di Scientology, e aveva cominciato a limitare il lavoro dei fedeli.

Si tratta di una storia molto simile a quella vissuta in Italia da Michelle Hunziker, imprigionata in una setta per diversi anni quando Aurora era molto piccola. La differenza sostanziale tra le storie di Michelle e quella di Katie è che Scientology intendeva influire profondamente sull’educazione di Suri, e questo per Katie Holmes fu davvero inaccettabile.

Secondo le voci, Katie decise di impiegare tutta la sua intelligenza per organizzare il divorzio all’insaputa del marito, utilizzando un telefono usa e getta per mettersi in contatto con i migliori avvocati d’America, in ben tre diversi stati degli Stati Uniti.

Inoltre, pare che l’attrice avesse preso in affitto un appartamento segreto in cui si rifugiava insieme alla figlia per tenerla al riparo dalle influenze di Scientology.

Tra l’altro Suri assomiglia davvero moltissimo a Katie Holmes da piccola e non sorprende che la madre sia così legata alla sua unica bambina.

Anche se Tom Cruise negò fino all’ultimo le voci di un impellente divorzio da Katie, il matrimonio finì nel 2012 e, tra le molte clausole di divorzio Katie dovette rispettare anche quella sul non farsi vedere in pubblico con altri uomini per i 5 anni successivi al divorzio.

Si tratta di una pratica abbastanza comune tra gli uomini potenti: anche Flavio Briatore inserì questa stessa clausola nel divorzio con Elisabetta Gregoraci, almeno secondo quanto hanno suggerito molte voci circolate negli scorsi mesi.

Dopo appena 2 mesi dal divorzio da Cruise, Katie Holmes è uscita da Scientology e nel giro di poco cominciò una relazione con il famoso attore Jamie Foxx, ma fu costretta a tenerla segreta per molti anni.

I due uscirono allo scoperto solo nel 2019, durante un evento mondano, ma nei mesi successivi ruppero ogni rapporto. Stando a quanto si dice a Hollywood, la causa della separazione sarebbero stati i numerosi tradimenti di Foxx, molto restio a portare avanti una relazione stabile.

Negli ultimi anni l’attrice di Dawson Creek si è dedicata principalmente a crescere la piccola Suri, dal momento che è a tutti gli effetti una madre single: dopo il divorzio Tom Cruise si è rifiutato di vedere la figlia e da allora pare che i due non si siano più incontrati. Pare che la decisione di Cruise sia derivata dalle imposizioni di Scientology.