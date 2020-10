Svelato il segreto di Elisabetta Gregoraci di cui non si parla al Grande Fratello Vip 2020: Alfonso Signorini sapeva tutto.

Elisabetta Gregoraci continua ad essere una protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 2020. Nella casa, la showgirl continua a coltivare il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli il quale vorrebbe trasformare l’amicizia speciale in qualcosa di più. Elisabetta, però, continua a mantenere un atteggiamento gentile, ma al tempo stesso distaccato. La Gregoraci, infatti, ha fissato dei paletti ribadendo di non voler avere una storia all’interno della casa e che spiegherà tutto a Pierpaolo. Tuttavia, Biccy, scovando tra le varie dichiarazioni di Alfonso Signorini del passato, ha scovato quello che dovrebbe essere il suo segreto.

Il segreto di Elisabetta Gregoraci: Alfonso Signorini aveva svelato già tutto

Elisabetta Gregoraci ha raccontato qualcosa di sè a Pierpaolo Pretelli attraverso dei messaggi in codice interpretati dal web come una violazione del regolamento al punto che qualcuno ha ipotizzato la squalifica della Gregoraci. Alfonso Signorini ha provato a capire cosa abbia raccontato l’ex moglie di Flavio Briatore a Pretelli senza, tuttavia, riuscire a saperlo.

Secondo gli utenti del web, però, il conduttore del reality show di canale 5 sarebbe a conoscenza del segreto della Gregoraci. A parlarne fu proprio Signorini, ospite di Piero Chiambretti a La Repubblica Delle Donne su Rete 4 a gennaio del 2019.

“Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore: lui ha imposto a lei di che per tre anni non deve finire sui giornali insieme ad un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ma ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, ma si fa i fatti suoi”, aveva detto all’epoca Signorini come ricorda il portale Biccy.it.

Anche gli utenti di Twitter hanno ricordato le parole di Signorini chiedendosi il motivo di tanto mistero intorno alla vita privata dell’ex signora Briatore.

Signorini a gennaio 2019 ha parlato di un contratto post matrimoniale tra Gregoraci e Briatore e lui le avrebbe imposto di non farsi vedere per tre anni con un uomo sui giornali.

Sarà questo, dunque, il segreto della Gregoraci?