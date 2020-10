Poplette Ikea, svelata la ricetta originale per coloro che le amano

Per tutti coloro che si recano in Ikea non solo per le sue forniture ma anche per la deliziosa cucina svedese, ecco svelata la ricette delle polpette Ikea

E’ uno dei piatti più ordinati nel ristorante Ikea, sono delle polpette piccole gustose e sfiziose, abbinate ad una salsa di mirtilli il loro gusto viene perfettamente esaltato. Se vuoi deliziarti con queste polpette a casa tua ecco la ricetta svelata proprio da Ikea, fortunatamente necessita di pochi ingredienti e si preparano con estrema facilità.

Ricetta delle polpette dell’Ikea

Pochi ingredienti, semplicità e pochi passaggi è tutto ciò di cui avrai bisogno per preparare le famose polpette della multinazionale svedese che ha deciso di fornire la ricetta originale delle polpette a tutti gli amanti attraverso la pagina Twitter.

Gli ingredienti:

500 grammi di manzo macinato

250 grammi di maiale macinato

1 cipolla finemente tritata

1 spicchio d’aglio (schiacciato o a pezzetti)

100 grammi di briciole di pane

1 uovo

5 cucchiai di latte intero

sale e pepe quanto basta

Preparazione

Per preparare queste deliziose polpette dovrai iniziare con l’ impastare. Metti tutti gli ingredienti tranne il latte in una ciotola e impasta finchè non si amalgama tutto alla perfezione. Alla fine aggiungi il latte e amalgama ancora. L’impasto è pronto per ricavarne delle palline che dovranno riposare in frigo per circa due ore, questo è una condizione essenziale per far si che le polpette non si rompino durante la cottura.

Ikea consiglia di cuocere le polpette in padella, con olio a fuoco medio. Quando si saranno ben rosolate potete finire la cottura in forno, preriscaldato a 180°C (160°C se il forno è ventilato) per circa mezz’ora.

La ricetta salsa alla panna

Se desiderate gustare le polpette con lo stesso abbinamento del ristorante Ikea, ecco come si prepara quella deliziodsa salsa bianca alla panna:

Ingredienti

40 grammi di burro

40 grammi di farina

150 ml di brodo vegetale

150 ml di brodo di manzo

150 ml di panna da montare

2 cucchiai di salsa di soia

1 cucchiaino di senape di Digione

Preparazione

La riuscita di questa crema si deve alla riuscita della sua consistenza, morbida e vellutata quindi bisogna fare attenzione a seguire i passaggi, uno ad uno. Per iniziare prendete il burro e scioglietelo in una padella, unite la farina e mescolate per due minuti facendo in modo che non si creino grumi. Aggiungete poi i due brodi, vegetale e di manzo, continuando a mescolare. Alla fine va aggiunta unita la panna, la salsa di soia e la senape. Assicuratevi di continuare a mescolare la crema sul fuoco fino a raggiungere la consistenza desiderata.

