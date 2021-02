Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: “Problemi con il cuore, ho avuto paura”

Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne, tra le pagine del magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, ha raccontato per la prima volta di aver avuto un grave problema di salute al cuore per poi passare anche ad alcune confidenze legate alla sua vita sentimentale.

Uomini e Donne ha permesso al pubblico del piccolo schermo di poter conoscere Riccardo Guarnieri, che li ha fatti sognare con la sua storia d’amore con Ida Platano. Le cose tra i due purtroppo non sono andate come sperato, ma il cavaliere non si è perso d’animo ed ha continuato per la sua strada. Tant’è che è tornato a far parte del parterre degli studi Elios, pronto a trovare di nuovo l’amore.

Tra le pagine del settimanale dedicato al programma, Riccardo però si è raccontato per la prima volta come non mai rivelando che purtroppo è stato costretto ad affrontare un periodo difficile della sua vita, in quanto è venuto a conoscenza, qualche tempo fa, dopo aver fatto i dovuti controlli, di aver dei problemi al cuore.

“Inizialmente, quando il medico mi aveva comunicato il tutto, ammetto di averlo affrontato un po’ sotto gambe perché nella mia famiglia avere un soffio al cuore è abbastanza comune” ha esordito il cavaliere tra le pagine del settimanale. “Dopo due anni però la situazione è peggiorata e mi è stato diagnosticato un rigurgito di sangue“ ha spiegato. “Il tempo di ripresa è stato molto lento e non nascondo di aver avuto paura perché non riuscivo più a fare le cose che ero solito fare prima” ha ammesso. “Per ben due anni ho avuto gli strascichi dell’operazione che ho subito e ho avuto il timore che le cose potesse precipitare“ ha aggiunto.

Riccardo di Uomini e Donne ha avuto problemi al cuore e soltanto oggi ha trovato il coraggio di parlarne pubblicamente per poi svelare anche un retroscena su quello che riguarda anche la sua vita sentimentale, oggetto di discussione nel programma.

Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne rompe il silenzio su Ida e Roberta

Riccardo Guarnieri, durante il corso dell’intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine, ha parlato anche dei suoi rapporti nati all’interno del programma. Prima tra tutti ovviamente Ida Platano, che di recente ha deciso di restituirgli l’anello di fidanzamento, spiegando il motivo per cui ha scelto di non stringerle la mano durante la puntata in cui si sono incontrati.

“Lei, secondo il mio parere, vuole far credere a tutti quanti che sia ancora innamorata di me, ma non è così” ha spiegato. “Dopo la discussione che abbiamo avuto in puntata, onestamente non me la sono sentita di stringerle la mano” ha aggiunto per poi parlare anche della sua ultima fiamma, Roberta Di Padua, con cui si è dichiarato in puntata: “Tra di noi c’è una forte attrazione, un feeling davvero molto forte anche a livello mentale, ma non so perché non riusciamo ad andare oltre“ ha spiegato. “Il nostro rapporto è ironico, sincero. Ci capiamo al volo e ci prendiamo in giro, ma non riusciamo a comprendere se la nostra è soltanto amicizia, accompagna da una forte componente fisica, o qualcosa di più” ha concluso.

Anche se secondo le ultime anticipazioni, sembrerebbe che i due abbiano deciso di concludere ogni rapporto perché consci che tra di loro non riuscirà mai a scattare quella scintilla che possa portare la loro unione ad uno step successivo.

Le dichiarazioni di Giancarlo e la reazione di Aurora: ecco cos’è successo nella puntata di oggi, guardate qui ▶ #UominieDonne https://t.co/V2nt2Rct0V — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 3, 2021

Riccardo a Uomini e Donne sembrerebbe, almeno per il momento, non essere ancora riuscito a trovare l’amore della sua vita, ma chissà che nelle prossime registrazioni non riesca proprio a trovare la dama in grado di fare breccia nel suo cuore.