Ci avete mai fatto caso? La prima parte di noi che annusa il cane spesso è molto intima, quali sono le informazioni che ottiene da li?

I nostri amici pelosi hanno un senso che è molto più sviluppato di tutti gli altri: l’olfatto, per questo lo usa sapientemente per ottenere molte informazioni. Cosa capisce di noi un cane annusando le nostre parti intime?

Il motivo per cui il cane ti annusa le parti intime è sorprendente

Resterai sorpreso dallo scoprire che il cane semplicemente annusandoti raccoglie moltissime informazioni su di te, il tuo odore inguinale gli rivela perfino il tuo stato di salute.

Stanley Coren, un noto psicologo di cani statunitense, afferma che questo comportamento tipico dei cani è dovuto alla grande sensibilità del suo olfatto, che sarebbe talmente tanto sviluppata da permettergli di suddividere un odore mescolato ad altri odori, scindendo perfettamente i singoli odori, qualcosa di inimmaginabile per noi umani.

Il cane annusa per istinto e per necessità di reperire informazioni. Il cane attraverso il fiuto ti stringe la mano, fa le presentazioni se non ti conosce ancora oppure controlla il tuo stato di salute e cerca di capire di che umore sei se ti conosce già.

Questa tendenza ad annusare è un tipico comportamento del branco. I cani tendono ad annusarsi e si annusano soprattutto il sedere per conoscersi, questo perché il loro corpo è cosparso di ghiandole, nella zona intima e sulla coda si concentrano quelle apocrine sudoripare che producono sostanze biochimiche che hanno odori specifici: i ferormoni.

Quali informazioni possono fornire queste ghiandole al cane? Non poche. Secondo l’esperto questi odori, che si tratti di umani o di cani, possono rispondere a diverse domande sul soggetto annusato, come ad esempio:

di che sesso è?

quanti anni ha?

di che umore è oggi?

qual è il suo stato di salute?

ha fatto sesso da poco?

Un cane attraverso l’olfatto annusando una donna ottiene inoltre atlre due risposte:

è incinta?

ha il ciclo mestruale?

in ovulazione?

ha partorito o sta allattando?

A differenza del cane le ghiandole umane sono collocate sotto le ascelle e nella zona inguinale, questo è il motivo per il quale il cane dirige il naso subito in questi due punti per conoscerci o per capire cosa aspettarsi da noi in base al nostro umore di giornata.

Come comportarsi quando un cane ci annusa le parti intime?

Questo comportamento potrebbe metterti in imbarazzo e farti sentire in disagio, in realtà non hai motivo di preoccuparti visto che si tratta di un fenomeno per lui molto naturale. Niente di personale quindi, la cosa migliore sarebbe lasciarlo semplicemente fare e mentre lui si impiccia dei fatti tuoi tu puoi fare altrettanto facendo qualche domanda su di lui oppure raccontando perché si comporta così.