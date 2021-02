Dayane Mello ha sognato il fratello prima della scomparsa: il toccante retroscena

Dayane Mello, poco prima di venire a conoscenza della morte di suo fratello, lo ha sognato nella casa del Grande Fratello Vip insieme agli altri suoi fratelli. Il retroscena ha commesso il web.

Dayane Mello, nelle scorse ore, come ormai tutti sanno, è stata colpita da un grave lutto. In quanto è venuto a mancare suo fratello, un ragazzo di soli 27 anni. La bella modella brasiliana è stata prontamente avvisata dalla produzione su quanto accaduto, ma poco prima di venire a conoscenza del tragico destino che la vita ha riservato a suo fratello, lei aveva raccontato di averlo sognato.

Nel video che trovate in fondo all’articolo, infatti, Dayane rivela ai suoi fratelli di essersi svegliata di buon umore. In quanto durante il corso della notte ha sognato tutti i suoi fratelli. La bella modella brasiliana racconta di essere al settimo cielo durante quel sogno, perché circondata da tutte le persone che le volevano, e le vogliono, bene. Come anticipato, la Mello aveva raccontato questo sogno prima di venire a conoscenza di quanto accaduto e questo retroscena ha commosso i telespettatori, che hanno percepito il sogno fatto da Dayane come l’ultimo saluto che suo fratello ha voluto farle prima di volare via per sempre.

Dayane Mello ha sognato suo fratello prima della morte e quella sensazione di averlo acconto, anche se non nel mondo reale, l’ha fatta sentire bene nonostante il giorno dopo la vita l’abbia presentato un conto amarissimo.

GF Vip, Dayane Mello rientra nella Casa: la sua decisione

Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l’ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l’abbraccio delle persone che le vogliono bene. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2021

Dopo essere venuta a conoscenza della scomparsa di suo fratello, Dayane ha momentaneamente abbandonato il Grande Fratello Vip, probabilmente per viversi questa fetta di dolore in solitudine, ha fatto ritorno dopo poco tra i suoi compagni di viaggio.

Ad annunciarlo ancora una volta è stata la produzione di Alfonso Signorini che ha rivelato le intenzioni della modella di voler rientrare. In quanto fuori dalla Casa non può avere il sostegno dei suoi cari e per questo motivo ha scelto di rientrare, in modo tale da poter abbracciare chi in questi mesi l’ha supportata. La sua scelta ha spiazzato il pubblico della rete, in quanto si aspettava che Dayane si fosse presa un po’ di tempo in più prima di ritornare all’interno del programma, ma lei ha scelto diversamente. Preferendo tornare nella casa più spiata d’Italia per ricevere il calore umano di chi le vuole bene, considerato che la sua famiglia si trova in Brasile.

Dayane ha sognato che era in bici con i suoi fratelli: “ho fatto dei sogni stupendi stanotte” 💔#GFVIP #forzadayane pic.twitter.com/cgCTmv5FS0 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 3, 2021

Dayane Mello è tornata al GF Vip, pronta a continuare con il suo percorso all’interno del programma seppur senza la leggerezza e la positività che aveva nel cuore prima che la vita le strappasse via suo fratello.