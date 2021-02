Grave lutto per Dayane Mello: è morto uno dei fratelli della modella brasiliana. Struggente messaggio sui social delll’altro ratello Juliano.

Gravissimo lutto per Dayane Mello, finalista del Grande Fratello Vip. E’ morto uno dei fratelli della modella brasiliana. Ad annunciare la grave perdita è stato un altro fratello della Mello, Juliano, con un toccante messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.

A perdere la vita è stato Lucas, il fratello 27enne di Dayane come si legge nel messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram dal suo staff. La modella brasiliana si trova nella casa del Grande Fratello Vip dallo scorso 14 settembre e si è già conquistata un posto nella finalissima del 1° marzo. Dayane, nelle prossime ore, sarà informata della tragica notizia.

Morto il fratello di Dayane Mello: Lucas aveva solo 27 anni

Juliano, uno dei fratelli di Dayane Mello, su Instagram, ha annunciato la prematura scomparsa del fratello.

“Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello – ha scritto – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”.

Lo staff di Dayane che sta gestendo il suo profilo Instagram ha poi pubblicato una foto in cui la modella brasiliana è insieme ai fratelli scrivendo:

“Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff”.

Gli autori del Grande Fratello Vip informeranno Dayane che ha ricevuto un messaggio dall’amica Ema Kovac, della scomparsa del fratello nelle prossime ore. I fans, nel frattempo, attraverso tantissimi messaggi pubblicati sui social, le stanno dimostrando affetto e sostegno. La modella brasiliana è legatissima ai fratelli con cui non ha contatti da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip.

La redazione di CheDonna esprime tutta la propria vicinanza a Dayane e alla sua famiglia per la grave perdita subita.