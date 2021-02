Federico Fashion Style il parrucchiere dei vip ha perso il controllo, in lacrime racconta tutto ai suoi follower circa quanto successo in stazione a Milano. Vediamo insieme.

Federico Fashion Style nome d’arte di Federico Lauri fin da piccolo si dilettava nel creare acconciature per le proprie bambole. Nella vita ha sempre voluto fare l’hair stylist.

Dopo aver terminato la scuola dell’obbligo a 18 anni Federico ha aperto il primo negozio ad Anzio. La sua notorietà è arrivata quando è diventato il parrucchiere dei Vip, difatti in questi anni tantissimi volti noti della Tv hanno fatto affidamento su di lui e i suoi più stretti collaboratori. Recentemente, però il famoso hair style è stato al centro di una crisi isterica.

Vediamo insieme cosa gli è successo.

Federico Fashion Style: la crisi di nervi in Stazione Centrale a Milano

Nelle sue stories di Instagram, Federico Fashion Style si è mostrato in modo inedito. Preso dal panico, l’hairstyler si è messo a piangere. Ed in piena crisi di nervi in stazione Centrale a Milano ha raccontato cos’è successo.

Il parrucchiere delle star, reduce dall’ospitata in tv a Live – Non è la D’Urso, ha perso totalmente il controllo ed è andato fuori di sé. In lacrime dunque racconta l’accaduto a tutti i suoi follower: ha perso il treno per tornare a Roma e non certo per colpa sua.

il parrucchiere noto per “Il Salone delle Meraviglie” il format prodotto da Pesci Combattenti in onda su Real Time ha raccontato con la mascherina sul volto la disavventura. “Ma vi sembra normale fare una fila di questo genere? Tutti in fila e si perde il trono, quindi io ho perso il treno. Ma voglio capire una cosa: in questa maniera non si prende il Covid? Tutti appicciati l’uno all’altro, fanno perdere il treno alla gente, perché devi arrivare qui almeno 40 minuti prima. Si perde il treno perché loro ti fanno perdere il treno. Il Covid così non si prende secondo loro”, spiega concitato e stravolto.