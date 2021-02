Uomini e Donne oggi, Aurora in lacrime: Gianluca mostra i suoi video intimi

Uomini e Donne oggi, 3 febbraio, mostrerà una delle scene più tristi del programma: Gianluca farà vedere prima a Gianni Sperti e poi a tutto lo studio un video intimo di Aurora Tropea. Lei lascerà lo studio in lacrime.

Uomini e Donne è pronto a mandare in onda la seconda parte della puntata iniziata ieri, che aveva già fatto infuriare e non poco il popolo della rete. Il motivo? Prima di terminare l’appuntamento di ieri è iniziato una nuova lite tra Gianni Sperti ed Aurora Tropea. Nulla di nuovo, visto che non è di certo un mistero che tra i due non scorra buon sangue, ma oggi il tutto verrà portato all’estremo, tant’è che la dama abbandonerà lo studio in lacrime.

Che cosa succederà? Dopo le prove di Gemma Galgani contro Maurizio, Gianluca affermerà che da tempo riceve degli insulti da un profilo fake e che l’utente in questione non si limiterebbe soltanto ad offendere la sua persona ma anche sua figlia ed è convinto che dietro questo profilo ci siano proprio la Tropea e Veronica Ursida. Veronica, tra l’altro, da tempo sta provando a tornare a far parte del programma, dopo che aveva scelto di abbandonare gli studi per iniziare una relazione con Giovanni, ma la redazione le avrebbe rifilato un sonoro due di picche.

Aurora smentisce quanto raccontato da Gianluca, ma secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 3 febbraio lui farà molto di più andando oltre, rivelando di essere in possesso di un video intimo di lei.

Anticipazioni Uomini e Donne 3 febbraio: Aurora abbandona lo studio

Aurora Tropea smentirà di aver realizzato video del genere, ma il cavaliere non si arrende e mostrerà la clip in questione a Gianni Sperti che, tanto per cambiare, si scaglierà contro di lei insieme al supporto di Tina Cipollari.

La dama, visibilmente provata dalle critiche, sceglierà di mostrare il vide a tutti i presenti in studio e la clip in questione mostra lei indossare una canotta seducente, ma niente di più. Gianluca, ancora non soddisfatto dei pessimi gesti in studio, rivela di aver ricevuto tanti altri video da lei ma che sono stati cancellati poco dopo. Stanca di essere continuamente insultata e denigrata in studio, la dama crolla.

Aurora lascia lo studio in lacrime, stanca delle continue ingiustizie che riceve in studio e almeno per il momento non si sa se il suo è stato un abbandono momentaneo oppure se ha scelto di dire addio in maniera definitiva al programma. Quel che è certo è che il pubblico del piccolo schermo è stanco dei continui attacchi ricevuti dalla dama, trovati non solo irrispettosi ma spesso e volentieri anche del tutto immotivati.

Cosa starà mostrando Aurora? 😮 C’è solo un modo per scoprirlo… Vi aspettiamo come sempre alle 14.45 su Canale 5, non mancate! #UominieDonne pic.twitter.com/S4eCdc4zVG — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 3, 2021

Uomini e Donne oggi lascerà tutti con il fiato sospeso e sicuramente il gesto di Giancarlo non passerà di certo inosservato dal pubblico della rete che a conoscenza di quello che sarebbe accaduto oggi ha già iniziato a schierarsi contro di lui.