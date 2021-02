Dayane Mello lascia momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip: il comunicato

Dayane Mello ha momentaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello Vip a causa della morte di suo fratello. La modella brasiliana ritornerà nella casa più spiata d’Italia o sceglierà di ritirarsi?

Dayane Mello è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Tant’è che il pubblico del piccolo schermo degli italiani ha scelto di eleggerla come prima finalista, purtroppo però per la bella modella brasiliana le cose non si mettono bene. Che cos’è successo?

Nelle scorse ore è stata colpita da un grave lutto, in quanto è venuto a mancare suo fratello, che si trova in Brasile. La produzione, dopo essere venuta a conoscenza di tale notizia, ha immediatamente provveduto ad avvertire la concorrente che ha scelto di abbandonare la casa. La notizia è stata ufficializzata dalla produzione stessa che sui rispettivi profili social ha comunicato che Dayane Mello ha momentaneamente abbandonato il GF Vip. Il pubblico della rete però sospetta che questo abbandono possa non essere fatto in via momentanea, ma almeno per il momento queste sono soltanto le supposizioni del web.

Il pubblico, infatti, ritiene che la Mello possa scegliere di tornare nel suo paese di origine per dare un ultimo abbraccio a suo fratello, ma non si sa se effettivamente ciò è possibile a causa della pandemia che da un anno a questa parte ha piegato il mondo intero. Allora per quale motivo Dayane ha lasciato la casa? La risposta è più semplice di quanto in realtà si possa immaginare.

GF Vip: Dayane Mello abbandona il programma? Le ipotesi

Dayane Mello molto probabilmente ha scelto, in accordo con la produzione del Grande Fratello Vip, di abbandonare la casa più spiata d’Italia per viversi il suo dolore lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5. In quanto questo momento è davvero delicato ed è giusto che riesca a viverselo sentendo non solo le persone a lei care attraverso i nuovi mezzi tecnologici, ma anche per viversi questa situazione privatamente, senza che il suo dolore diventi di dominio pubblico.

La produzione ha però garantito che la sua uscita è del tutto temporanea e che dovrebbe far rientro, non si sa ancora quando visto che il tutto è accaduto proprio in questi minuti, a meno che lei non scelga di tornare in Brasile dai suoi fratelli, ma ripetiamo che al momento non sappiamo se questa scelta sia possibile o meno a causa delle norme vigenti contro la pandemia. Il web però non ha potuto fare a meno di stringersi in un lungo abbraccio, seppur virtuale, dimostrando alla bella modella brasiliana tutto il suo affetto in questo periodo così difficile per lei.

Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2021

Una cosa però resta certa, poco importa se Dayane lascerà il GF Vip o meno perché tutto il pubblico del piccolo schermo è dalla sua parte e rispetterà qualsiasi decisione lei sceglierà di prendere in questo momento così delicato e difficile per lei.