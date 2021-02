Samantha De Grenet censurata al Grande Fratello Vip: l’imbarazzante retroscena

Samantha De Grenet è stata censurata dalla regia del Grande Fratello Vip mentre era intenta a raccontare un’imbarazzante retroscena a Tommaso Zorzi riguardante la sua esperienza all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi.

Samantha De Grenet è stata una delle ultime concorrenti a varcare la famosa soglia rossa e nonostante non stia da tantissimo tempo all’interno della casa del Grande Fratello Vip sembrerebbe essersi dimenticata dalle telecamere, lasciandosi andare ad imbarazzanti confessioni. Confessioni che sono state immediatamente censurate dalla regia. Che cosa ha raccontato la showgirl di particolarmente scottante o imbarazzante?

Nelle scorse ore, Samantha mentre parlava a tu per tu con Tommaso Zorzi ha raccontato della sua precedente esperienza all’Isola dei Famosi, una delle recenti edizioni condotte da Alessia Marcuzzi, che nelle scorse ore ha scelto di rompere il silenzio su Carlotta Dell’Isola, che non è assolutamente paragonabile a quella attuale che sta vivendo. A riportare il tutto agli altri concorrenti è stato però l’influencer che ha rivelato che nella Casa, nonostante tutti i litigi che ci sono e che continueranno ad esserci, i concorrenti dispongono di tutti i confort, mentre lì.

I naufraghi, infatti, non avrebbero nemmeno gli elementi base. Tant’è che per i loro bisogni intestinali non utilizzerebbero nemmeno il bagno ma un unico secchio in comune e non di rado, racconta Samantha, era possibile trovare un ricordino lasciato dal concorrente che aveva utilizzato poco prima il secchio wc. Questo purtroppo ha portato a Samantha alcuni problemi. Problemi che non sono piaciuti alla regia che ha scelto di passare all’azione.

Samantha De Grenet è stata censurata dal Grande Fratello Vip, ma il pubblico è riuscito ad ascoltare in tempo tutto ciò che lei ha raccontato e con il suo incontro con il medico.

Samantha De Grenet, il dietro le quinte dell’Isola dei Famosi: il GF censura

Samantha De Grenet ha raccontato che a causa di questo, ma anche a causa probabilmente dell’alimentazione non regolare all’interno del contesto in cui si trovava, si è ritrovata con numerosi problemi intestinali legati alla stitichezza. A nulla sarebbe servito l’intervento del medico che scelse di farle una peretta, in quanto il problema persisteva ancora.

“Ragazzi l’altro giorno stavo parlando con Samantha” ha esordito Tommaso Zorzi con la De Grenet al suo fianco, che è stata stroncata dal popolo della rete. “Mi ha raccontato che loro avevano soltanto per fare i loro bisogni, ma non uno a testa: uno da utilizzare tutti insieme” ha proseguito. “Doveva sperare, quindi, che nessuno degli altri concorrenti non avesse grossi problemi altrimenti sarebbe stato un macello” ha rivelato. “Cioè immaginate di aprire il secchio e di trovare i ricordini degli altri” ha concluso lui per poi prendere la parola la diretta interessata.

“La situazione è peggiorata quando sono stata 5 giorni senza andare in bagno” ha esordito lei. “Fui costretta ad andare dal medico e mi fece una peretta, ma purtroppo non ha funziona così me ne ha fatta un’altra dicendomi che se non avesse fatto effetto sarei dovuta tornare con urgenza da lui” ha proseguito. “Il problema però si è ripresentato e sono dovuta tornare da lui, che per carità un bell’uomo anche molto educato, gli rifatto presente il problema e mi ha detto che doveva farmi una manovra con la mano“ ha raccontato imbarazzata ed è stata qui che la regia è intervenuta censurando ogni cosa.

Dopo questa frase, infatti, la regia ha deciso di inquadrare il giardino. Un giardino completamente vuoto visto che i concorrenti erano tutti all’interno della casa. Tant’è che poco dopo hanno tornato ad inquadrare Tommaso e Samantha, ma impedendo al pubblico di sentire il contenuto della loro conversazione.

L’imbarazzante confessione di Samantha De Grenet, in maniera inevitabile, ha fatto il giro del web, nonostante l’intervento della regia.