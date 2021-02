Alessia Marcuzzi ha raccomandato Carlotta Dell’Isola al GF Vip? La verità

Alessia Marcuzzi ha raccomandato Carlotta Dell’Isola per entrare al GF Vip? Questo è il gossip che da qualche tempo impazza in rete. La conduttrice, stufa di queste maldicenze, ha raccontato la verità su Twitter.

Alessia Marcuzzi, di recente, è finita al centro del chiacchiericcio mediatico. Il motivo? Secondo quanto dichiarato da Sofia Calessio, ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia (Chi è Sofia?), la conduttrice avrebbe conosciuto prima della messa in onda della sua edizione dell’isola delle tentazioni, Carlotta Dell’Isola, che ha partecipato al programma in coppia con Nello, e l’avrebbe raccomandata per entrare a far parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La voce, con il passare del tempo, è diventata sempre più frequente. Tant’è che Sofia, intervistata su PiùDonna, ha ribadito questa versione, sottolineando come per contratto non avrebbero potuto apparire o fare sponsorizzazioni poco dopo la fine della messa in onda del programma. Alessia, fino a qualche ora fa, aveva deciso di non commentare tale gossip, preferendo ignorare il tutto, ma siccome la voce si è stesa a macchia d’olio ha deciso di intervenire in prima persone su Twitter, raccontando tutta la verità sul caso Carlotta.

Alessia Marcuzzi ha raccomandato Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip? La risposta è assolutamente negativa ed a spiegarlo è la conduttrice stessa, che ha scelto di rompere il silenzio su questo gossip che riguarda non solo la sua persona ma anche la sua professionalità.

Carlotta Dell’Isola, Alessia Marcuzzi chiarisce: “Nessuna raccomandazione”

Alessia Marcuzzi ci ha tenuto a smentire che lei non c’entra assolutamente nulla con il percorso, o meglio dire l’ingresso, di Carlotta Dell’Isola al GF Vip, in quanto non è assolutamente vero che le due hanno avuto modo di potersi conoscere prima della partecipazione di lei a Temptation Island, senza negare che ovviamente dopo la fine del programma, vista la simpatia che le lega, si sono viste qualche volta, ma questo nulla a che fare con le scelte della produzione di canale 5 di volerla rendere una delle protagoniste di quest’edizione.

“Io ho raccomandato Carlotta al GF Vip? Ragazzi, questa è davvero follia“ ha esordito la conduttrice su Twitter. “Io e Carlotta ci siamo conosciute a Temptation Island e mai viste prima di quel momento” ha chiarito. “Quando il programma è finito, le ho scritto su DM perché l’ho sempre trovata divertente e ci siamo viste, tutto qui” ha concluso. “La sua chiamata per partecipare al programma è avvenuta in maniera indipendente da me “ ha aggiunto senza nascondere, in un secondo momento, la gioia provata nel vedere la proposta di matrimonio di Nello in diretta, portando in scena uno dei sogni di sempre della concorrente.

Alessia Marcuzzi non ha raccomandato Carlotta. La Dell’Isola ha colpito gli autori del Grande Fratello Vip a causa del carattere tutto pepe mostrato durante la sua recente partecipazione a Temptation Island e quanto circolato in rete sembrerebbe non corrispondere alla realtà dei fatti.