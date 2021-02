Uomini e Donne oggi 2 febbraio: Gemma inchioda Maurizio

Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 2 febbraio: Gemma Galgani inchioda Maurizio Guerci? Le prove della segnalazione.

Gemma Galgani nuovamente protagonista di Uomini e Donne. La dama di Torino torna al centro dello studio nella puntata in onda oggi, martedì 2 febbraio, per un nuovo confronto con Maurizio Guerci. La storia con il cavaliere cinquantenne è finita ormai da tempo, ma la Galgani vuole essere sicura dei motivi che hanno spinto Maurizio a chiudere la loro frequentazione.

Dopo aver parlato di alcune segnalazione secondo le quali nella vita di Maurizio ci sarebbe una donna che non partecipa alla trasmissione, nella puntata odierna la Galgani dovrebbe portare le prove contro il suo ex pretendente.

Anticipazioni Uomini e Donne Oggi: lite tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci

Gemma Galgani non si arrende e continua a cercare un confronto con Maurizio Guerci. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la dama di Torino, nella puntata in onda oggi, tornerà a confrontarsi con il cavaliere cinquantenne che, secondo alcune segnalazioni, avrebbe un’altra donna, giunta nella sua vita durante la frequentazione con Gemma.

Segnalazioni di cui, tuttavia, non ci sarebbero prove. La dama di Torino le porterà in studio oggi? Stando a quello che raccontano le talpe del Vicolo, dopo una lunga discussione che coinvolgerà anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, convinti a loro volta che Maurizio non abbia raccontato tutta la verità, pare che non si arriverà ad un finale.

La puntata in onda oggi a cui non parteciperanno i tronisti Sophie Codegoni e Davide Donadei che ha scelto Chiara Rabbi, dovrebbe continuare con Aurora Tropea che, dopo il saluto al cavaliere giunto in trasmissione per lei nella scorsa puntata, conoscerà un altro cavaliere per poi scontrarsi duramente con Giancarlo.

Quest’ultimo con cui Aurora è uscita per un periodo, accuserà la Tropea di parlare male di lui sui social dando il via ad un pesantissimo botta e risposta. La discussione raggiungerà torni infuocati che continuerà sicuramente nella puntata in onda domani e che coinvolgerà indirettamente anche l’ex dama Veronica Ursida, amica di Aurora.