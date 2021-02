Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si baciano. Samantha De Grenet: “Non è bello”

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono riavvicinate, ma Samantha De Grenet ha stroncato in diretta loro momenti di intimità, facendo riferimento alla clip mandata in onda da Alfonso Signorini al GF Vip dove le due si baciavano.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, dopo un momento di crisi, si sono finalmente riavvicinate, rendendo felici il pubblico del piccolo schermo che tanto le ha supportate durante il corso della loro avventura al Grande Fratello Vip. Per questo motivo Alfonso Signorini, durante la diretta di ieri sera, ha voluto omaggiarle. O meglio: la clip che ha deciso di trasmettere aveva l’obiettivo di esaltare la bellezza della Cannavò che si è resa conto di avere un maggiore successo tra le donne piuttosto che tra gli uomini.

Il padrone di casa, che ieri ha ricevuto uno scoop in diretta da Maria Teresa Ruta, ha rivelato di essere molto contento del legame che unisce le due ragazze, in quanto sono la testimonianza di un sentimento sincero e pulito, che va oltre le etichette.

Chi non sembra pensarla in questo modo però è stata Samantha De Grenet, che ha bocciato il momento giudicandolo poco carino. Il commento, che è passato inosservato durante il corso della puntata, non è sfuggito però al pubblico del piccolo schermo, indignando i telespettatori.

Samantha De Grenet ha bocciato il bacio tra Dayane ed Adua, ma la modella brasiliana è prontamente intervenuta facendole notare che il medioevo è terminato qualche anno fa.

Samantha De Grenet boccia i baci di Dayane Mello ed Adua Del Vesco

Samantha De Grenet, come anticipato, ha rivelato che il momento trasmesso in diretta non l’è piaciuto in quanto nonostante non ci sia nulla di male non l’ha trovata una scena carina da mostrare.

“Non è qualcosa che mi ha fatto impazzire onestamente” ha esordito la showgirl, commentando la clip in questione durante la puntata, quando Signorini non era in collegamento con loro. “Non dico che ci sia qualcosa di male in tutto questo ma non lo trovo bello“ ha proseguito. Adua Del Vesco è rimasta un po’ perplessa da queste parole per poi osservare poco dopo che forse la De Grenet non si riferiva al bacio tra loro due donne ma alla relazione di lei con Giuliano al di fuori del programma. In quanto i due stanno attraversando un momento di crisi.

“Perché dici così?” ha chiesto in un primo momento Adua, che è ai ferri corti con il suo fidanzato. “Ah, forse ho capito a che cosa ti stai riferendo” ha collegato subito dopo. “Ma comunque non c’è niente di male in questa cosa” ha aggiunto, seguita da Dayane Mello che non le ha di certo mandate a dire.

“Questa clip non ha mostrato nulla di male” ha subito precisato la bella modella brasiliana. “E’ stata creata con lo scopo di esaltare la sua sensualità” ha proseguito e mentre Samantha provava a replicare affermando che non c’è niente di male, lei ha subito aggiunto: “Ovvio che non c’è niente di male, siamo nel 2021“ ha concluso, tagliando subito il discorso.

Samantha riguardo la clip saffica:

– “Non è bellissimo…”

Dayane la spegne subito:

– “Non c’è nulla di male siamo nel 2021!” 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#GFVIP #TZVIP pic.twitter.com/zWs1Nt4aSi — estreghetta (@_heysestra) February 2, 2021

Il bacio tra Dayane e Rosalinda, nonostante non sia stato apprezzato da Samantha, ha fatto però breccia nel cuore dei telespettatori, che ama e supporta la loro amicizia.