10 trucchetti di bellezza che tutte le donne dovrebbero conoscere. I piccoli segreti di makeup e skin care che potrebbero davvero rendere la vita di una donna più semplice!

La bellezza, un concetto a tutto tondo con cui le donne hanno a che fare ogni giorno, dalla skincare routine al makeup. Ecco, esistono dei piccoli trucchetti di bellezza che possono davvero rendere più semplice la vita al femminile.

A provarli è stata la beauty blogger Adriana Spink che in un video tutorial ha deciso di condividerli con le sue followers. Non potevamo non condividere anche noi questi piccoli ‘segreti’ di bellezza che in molti casi stupiranno! Scopri anche 10 segreti di bellezza da rubare alle donne asiatiche

I 10 trucchetti di bellezza che tutte dovrebbero conoscere

Se siete alla ricerca di metodi semplici, veloci e che vi semplifichino moltissime routine di bellezza quotidiane, questi 10 trucchetti di bellezza potrebbero davvero stupirvi ed essere perfetti.

1- Eyeliner

Per applicare l’Eyeliner in modo semplice e simmetrico, soprattutto tracciando la codina, di potrà utilizzare un piccolo cartoncino, anche un biglietto da visita, il cui margine potrà essere utilizzato come ‘guida’ per tracciare la codina di di Eyeliner.

2-Eliminare macchie di mascara

Per eliminare le antiestetiche e fastidiose macchie di mascara dalla palpebra, si potrà utilizzare un semplice cotton fioc che dovrà essere rotato sulla macchia.

3-Labbra screpolate

Per trattare le labbra secche e screpolate, basterà applicare per 5 minuti una bustina di tea verde restata in infusione qualche minuto. Il risultato sarà quello di ritrovare labbra morbidissime.

Anche applicare il dentifricio sulle labbra le renderà più lisce e turgide.

4-Rossetto opaco

Per rendere opaco qualsiasi rossetto, basterà tamponare della cipria sulle labbra dopo averlo applicato. Si potrà utilizzare anche un ombretto della stessa tonalità.

5-Mascara secco

Per ridare vita ad un mascara secco, si potranno versare delle gocce di soluzione per lenti a contatto nella confezione, agitarla e il prodotto tornerà come nuovo. Si potrà anche immergere il mascara in un bicchiere di acqua calda per farlo sciogliere.

6-Struccante

Utilizzare l’olio di oliva per struccarsi è davvero perfetto. Elimina anche il trucco waterproof. Se hai il problema dei brufoli, scopri come preparare una maschera molto efficace!

7-Capelli

Quando ci si legano i capelli molto spesso rimangono disordinati i ‘baby hair’. Per fissarli sarà sufficiente vaporizzare della lacca su uno spazzolino da denti e pettinarli.

8-Contouring

Per avere un pennello perfetto per il contouring, potrete trasformare un pennello classico in uno a ventaglio applicando delle semplici forcine.

9-Base trucco occhi

Per far risaltare il colore di ombretti accesi e brillanti, basterà applicare sulla palpebra una base di matita bianca.

10- Occhiaie scure

Per coprire le occhiaie scure, basterà correggerle con un rossetto rosso e sfumarlo in modo perfetto prima di applicare il fondotinta o il correttore.

Dei trucchetti di bellezza davvero utili che renderanno “la vita allo specchio” decisamente più semplice!