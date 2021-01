Rosalinda Cannavò manda su tutte le furie Giuliano: Parpiglia spiffera tutto

Rosalinda Cannavò ha freddato il suo fidanzato Giuliano al Grande Fratello Vip in diretta. Gabriele Parpiglia, durante l’ultimo appuntamento di Casa Chi, ha rivelato cos’è successo dopo la puntata.

Rosalinda Cannavò nella casa più spiata d’Italia non ha iniziato soltanto un percorso a livello televisivo, ma un vero e proprio cammino di vita. L’attrice si è messa in gioco durante il corso di questi mesi, scegliendo di dire addio anche al suo nome d’arte, Adua Del Vesco e non solo.

Nelle ultime settimane ha confidato ai suoi compagni di viaggio di non essere molto sicura della sua relazione con Giuliano, il suo fidanzato. In quanto dopo 10 anni non hanno ancora portato la loro relazione ad uno step successivo, nonostante si siano trasferiti insieme dalla Sicilia a Milano, hanno scelto di vivere in due case diverse e lei ha perfino ammesso di aver perdonato un suo tradimento.

Lui ha scelto di fare un passo avanti, presentandosi in puntata e scegliendo di donarle le chiavi di casa sua. Il gesto però non ha colpito più di tanto l’attrice, che ha accettato sì le chiavi ma ha affermato che dopo la sua uscita dal programma dovranno confrontarsi per bene per capire se proseguire o meno la loro relazione, salutandolo con un ti voglio bene e non ti amo.

Gabriele Parpiglia, durante l’ultimo collegamento con Casa Chi, ha rivelato cos’è successo quando le telecamere hanno smesso di riprendere e lui ha abbandonato la scena. Giuliano non ha reagito bene alle parole di Rosalinda Cannavò, tanto da fare il suo ritorno a casa come un fiume in piena poiché non si aspettava una reazione del genere da parte di lei.

GF Vip: Giuliano e Rosalinda Cannavò ai ferri corti? Parla Parpiglia

In questo periodo del suo percorso, Rosalinda ha più che mai bisogno di conforto e conferme… e questa sera sta vivendo una grandissima emozione. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/HrRal8YXtX — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2021

Gabriele Parpiglia, durante il corso della puntata di Casa Chi, ha ammesso che visto quanto sta succedendo a lui sembra essere più chiaro che mai che Rosalinda e Giuliano non sono più una coppia e a testimoniare la reazione di lui ci sarebbero alcuni membri della redazione che hanno avuto modo di poter fare il viaggio di ritorno insieme dopo la puntata, raccontando la rabbia e la delusione dopo la diretta.

“Io a questo punto direi che Giuliano è diventato l’ex fidanzato di Rosalinda“ ha esordito il giornalista, facendo riferimento al loro gelido confronto al Grande Fratello Vip. “Lui, dopo che ha terminato il confronto in diretta e stava tornando a casa in treno, insieme ad alcuni membri della redazione, era davvero furioso“ ha proseguito. “Penso abbia realmente compreso il messaggio che Rosalinda voleva dargli e quelle chiavi credo torneranno da lui” ha concluso. “Era davvero nero” ha aggiunto.

Anche durante la diretta di ieri sera, Alfonso Signorini ha scelto di affrontare l’argomento con Adua Del Vesco che ha avuto modo di incontrare sua sorella. Lei le ha consigliato di preoccuparsi più di se stessa che degli altri, prendendo la decisione che più le fa stare bene. Tant’è che in molti hanno interpretato quelle parole come a volerle dire che se volesse uscire dal programma da single, la sua famiglia è pronta ad appoggiarla come sempre. In quanto la sua felicità, e il suo stare bene visto tutto quello che ha dovuto affrontare durante il corso della sua vita, vale più di tutto.

Rosalinda ha pensato a lungo al confronto avuto nella scorsa puntata col suo fidanzato. I dubbi aumentano inevitabilmente… ed è tempo di riflettere. #GFVIP pic.twitter.com/0BP2iVWrrf — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2021

Rosalinda lascerà Giuliano dopo il GF Vip oppure sceglierà di dare una nuova chance al loro amore? Staremo a vedere cosa succederà tra i due dopo la fine di quest’esperienza.