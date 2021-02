Buone notizie per l’Unione europea. Da AstraZeneca arriveranno altre 9 milioni di dosi. Lo ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen

Buone notizie dal fronte dei vaccini. Dopo il braccio di ferro tra i vertici di Bruxelles e AstraZeneca, per i ritardi sulle consegne dei vaccini anti-Covid, ora c’è un importante sviluppo. La casa farmaceutica è disponibile a consegnare altre 9 milioni di dosi. La decisione contribuirà ad imprimere un’accelerazione all’andamento della campagna vaccinale nei paesi dell’Unione Europea.

In Italia, i ritardi di Pfizer, hanno fatto slittare le vaccinazioni degli over 80. Poi si sono aggiunte le consegne a singhiozzo di AstraZeneca. Ora, però, tutto sembra essere rientrato nella normalità e si guarda con fiducia alle distribuzioni future. A rassicurare è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Su Twitter ha scritto che “AstraZeneca consegnerà altre 9 milioni di dosi aggiuntive, nel primo trimestre (in totale 40 milioni) rispetto all’offerta della settimana scorsa e inizierà le consegne una settimana prima del previsto”.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.

The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2021